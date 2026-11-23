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Đây là một trong những chính sách mới đáng chú ý tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế, vừa được Quốc hội thông qua. Luật có hiệu lực từ 1/3/2027, trừ một số quy định áp dụng từ ngày 1/7/2027.

ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH

Bộ Y tế cho biết Luật sửa đổi đã tập trung tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong thực tế, trong đó có đơn giản hóa thủ tục định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Đối với dịch vụ khám chữa bệnh không theo yêu cầu, Luật sửa đổi giao Bộ trưởng Bộ Y tế quy định giá cụ thể áp dụng chung theo từng cấp chuyên môn kỹ thuật đối với các cơ sở thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và tổ chức ở trung ương. Cách làm này thay cho việc phê duyệt giá riêng cho từng cơ sở, qua đó giảm số lượng hồ sơ phương án giá và thời gian thẩm định.

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tiếp tục quyết định giá đối với các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm mức giá không vượt quá giá dịch vụ tương ứng do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.

Theo Bộ Y tế, việc sửa đổi quy định về thẩm quyền và cách thức định giá không làm thay đổi ngay mức giá đang áp dụng. Mức giá đã được cơ quan có thẩm quyền quy định hoặc phê duyệt, tiếp tục được áp dụng cho đến khi có mức giá mới.

Đối với dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu, Luật tiếp tục giao cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước quyết định giá và quy định rõ trách nhiệm của cơ sở khi thực hiện thẩm quyền này.

Mức giá phải được xác định trên cơ sở các yếu tố hình thành giá và tuân thủ nguyên tắc, căn cứ, phương pháp định giá theo pháp luật về khám chữa bệnh và pháp luật về giá. Cơ sở có trách nhiệm kê khai giá, niêm yết và công khai thông tin về giá theo quy định để người bệnh biết trước mức giá, cân nhắc khả năng chi trả và tự nguyện lựa chọn dịch vụ.

Người có thẻ bảo hiểm y tế khi lựa chọn dịch vụ theo yêu cầu vẫn được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán phần chi phí thuộc phạm vi được hưởng, theo mức hưởng và điều kiện thanh toán quy định.

Người bệnh chi trả phần chênh lệch giữa chi phí dịch vụ theo yêu cầu và số tiền Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán. Cơ sở có trách nhiệm công khai và thông báo trước cho người bệnh về các khoản phải tự chi trả, bao gồm phần chi phí chênh lệch.

Bên cạnh đó, với Luật Bảo hiểm y tế được sửa đổi, đã mở rộng quyền lợi thanh toán tiền giường lưu khi người tham gia bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước đủ điều kiện, được bố trí giường lưu theo quy định của pháp luật về khám chữa bệnh.

Quy định này đảm bảo người tham gia bảo hiểm y tế hưởng quyền lợi đồng nhất khi phải nằm lưu theo dõi tại các cơ sở khám chữa bệnh.

QUẢN LÝ CHẶT CHẼ GIÁ THUỐC, THIẾT BỊ Y TẾ

Luật cũng sửa đổi các quy định về quản lý giá thuốc. Bộ Y tế cho biết hiện nay, giá thuốc cơ bản đã được quản lý chặt chẽ theo vòng đời sản phẩm từ khâu sản xuất, nhập khẩu đến khâu bán buôn, bán lẻ và cung ứng tới các cơ sở y tế.

Người dân mua thuốc tại nhà thuốc trong bệnh viện. Ảnh: Thu Hằng.

Để tăng cường quản lý chặt chẽ hơn nữa giá thuốc, hạn chế việc mua bán lòng vòng dẫn đến tăng giá thuốc, đồng thời tạo điều kiện để người dân có thể tiếp cận một cách thuận lợi với các thông tin về nơi bán, giá bán thuốc của từng điểm bán, Luật đã bổ sung quy định về thời điểm phải thực hiện công bố giá bán buôn thuốc dự kiến sau khi thuốc được sản xuất, hoặc nhập khẩu và trước khi bán lô thuốc đầu tiên.

“Quy định này nhằm khắc phục tình trạng chưa có thuốc được sản xuất, nhập khẩu nhưng vẫn công bố giá bán buôn thuốc dự kiến nên tạo ra thông tin giá ảo”, Bộ Y tế nhấn mạnh.

Luật quy định Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành phương pháp để cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu làm căn cứ xác định giá bán buôn thuốc dự kiến, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, và tăng cường trách nhiệm của cơ sở khi thực hiện công bố giá bán buôn thuốc dự kiến.

Theo đó, các doanh nghiệp vẫn tự quyết định giá theo quy định của pháp luật về giá, nhưng phải xác định giá theo các yếu tố hình thành giá do cơ quan có thẩm quyền quy định, và phải chịu trách nhiệm giải trình về các chi phí của các yếu tố hình thành giá.

Về quản lý thiết bị y tế, điểm mới của Luật là chuyển từ quản lý theo từng công đoạn riêng lẻ sang quản lý theo toàn bộ vòng đời sản phẩm và chuỗi cung ứng, từ nghiên cứu, sản xuất, nhập khẩu, lưu hành, kinh doanh đến sử dụng, thu hồi và hủy bỏ.

Thiết bị y tế tiếp tục được phân loại theo 4 mức độ rủi ro (A, B, C, D), phù hợp với điều ước quốc tế; quản lý chất lượng thông qua hồ sơ cấp số lưu hành, số lưu hành và các biện pháp theo quy định pháp luật, bảo đảm truy xuất nguồn gốc.

Để kiểm soát các khâu trung gian và tình trạng tăng giá bất hợp lý, Luật quy định trách nhiệm của chủ sở hữu số lưu hành, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong bảo đảm chất lượng, truy xuất nguồn gốc, kiểm soát cung ứng và công khai danh sách các cơ sở kinh doanh được ủy quyền, hoặc chỉ định đối với thiết bị thuộc danh mục phải kê khai giá.

Về quản lý giá, doanh nghiệp tự quyết định giá bán theo pháp luật về giá. Bổ sung trách nhiệm lập, lưu trữ hồ sơ quản lý giá đối với thiết bị thuộc danh mục kê khai; niêm yết, kê khai và cập nhật giá trên hệ thống dữ liệu thiết bị y tế, trong đó cập nhật giá kê khai khi thay đổi ngoài biên độ do Chính phủ quy định.

Thông tin giá phải gắn với tính năng kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, thống nhất với hồ sơ cấp số lưu hành để phục vụ đối chiếu, kiểm soát giá. Luật cũng quy định trách nhiệm của cơ sở sử dụng trong truy xuất nguồn gốc, quản lý, bảo dưỡng, bảo trì, kiểm định và hiệu chuẩn, bảo đảm an toàn, hiệu quả sử dụng thiết bị.

Về chuyển đổi số, Luật thiết lập cơ sở pháp lý để liên thông dữ liệu giữa y tế, hải quan, thuế, đấu thầu, bảo hiểm y tế và các lĩnh vực liên quan, bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ bí mật kinh doanh. Việc thực hiện theo lộ trình của Chính phủ, bắt đầu liên thông, chia sẻ dữ liệu chậm nhất từ ngày 1/12/2028.

Theo Bộ Y tế, những đổi mới này góp phần minh bạch thị trường, hạn chế trung gian không cần thiết, kiểm soát giá, nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị y tế và bảo đảm quyền lợi người bệnh.