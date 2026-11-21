Chính sách bảo hiểm y tế mới bổ sung quyền lợi cho người bệnh. Ảnh: NGỌC DUNG

Chiều 21-11, Bộ Y tế thông tin những điểm mới trong 6 luật thuộc lĩnh vực y tế vừa được Quốc hội thông qua, gồm Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế (BHYT). Các quy định mới liên quan đến quyền lợi người bệnh, thanh toán BHYT, giá dịch vụ khám chữa bệnh, thuốc và thiết bị y tế.

Theo Bộ Y tế, luật sửa đổi mở rộng quyền lợi thanh toán tiền giường lưu đối với người tham gia BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước đủ điều kiện bố trí giường lưu, bảo đảm quyền lợi khi người bệnh cần ở lại theo dõi.

Đối với dịch vụ khám chữa bệnh không theo yêu cầu, Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ quy định giá cụ thể theo từng cấp chuyên môn kỹ thuật, áp dụng chung tại các cơ sở thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và tổ chức ở Trung ương. Cách làm này thay cho việc phê duyệt giá riêng từng cơ sở.

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định giá dịch vụ tại các cơ sở y tế công lập thuộc địa phương quản lý, bảo đảm không vượt mức giá tương ứng do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định. Các mức giá đã được phê duyệt tiếp tục áp dụng cho đến khi có mức giá mới.

Các quy định mới hướng tới bảo đảm quyền lợi người bệnh khi khám chữa bệnh. Ảnh minh hoạ

Với dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở y tế nhà nước, cơ sở được quyết định giá nhưng phải kê khai, niêm yết và công khai theo quy định. Người bệnh nhờ đó biết trước chi phí, cân nhắc khả năng chi trả và tự nguyện lựa chọn dịch vụ.

Người có thẻ BHYT sử dụng dịch vụ theo yêu cầu vẫn được quỹ thanh toán phần chi phí thuộc phạm vi hưởng, theo mức hưởng và điều kiện quy định; người bệnh chi trả phần chênh lệch. Cơ sở khám chữa bệnh phải thông báo trước các khoản người bệnh tự trả, bao gồm phần chênh lệch này.

Luật sửa đổi cũng cắt giảm giấy tờ không cần thiết trong hồ sơ cấp phép đối với sinh phẩm, tạo điều kiện thuận lợi hơn để tiếp cận các sinh phẩm điều trị ung thư, thiếu máu, viêm gan B, viêm gan C mạn tính, bệnh máu khó đông di truyền và các bệnh tự miễn mạn tính, góp phần đáp ứng nhu cầu điều trị của người bệnh.

Trong lĩnh vực dược, luật quy định doanh nghiệp công bố giá bán buôn thuốc dự kiến sau khi thuốc được sản xuất hoặc nhập khẩu và trước khi bán lô đầu tiên, nhằm hạn chế tình trạng công bố giá khi chưa có thuốc thực tế. Bộ Y tế sẽ ban hành phương pháp xác định giá và công khai giá bán buôn dự kiến ngay sau khi hoàn tất hồ sơ, thay vì sau 7 ngày như trước.

Với thiết bị y tế, luật tăng cường quản lý xuyên suốt vòng đời sản phẩm và chuỗi cung ứng, yêu cầu kê khai, niêm yết, cập nhật giá, truy xuất nguồn gốc và công khai đơn vị được ủy quyền kinh doanh đối với thiết bị thuộc danh mục kê khai giá.