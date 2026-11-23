Theo Thông tư số 95/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), cơ sở đào tạo sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh. Mỗi chương trình, hình thức đào tạo sử dụng tối đa 3 phương thức từ năm 2027 và 2 phương thức từ năm 2028, không bao gồm phương thức xét tuyển thẳng và xét tuyển đối tượng cử tuyển.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Lê Khánh

Bộ GDĐT yêu cầu, cơ sở đào tạo phải quy định cụ thể trọng số tính điểm xét của từng hợp phần trong mỗi phương thức; công khai tiêu chí đánh giá, xét tuyển, cách tính điểm, bảo đảm chỉ có duy nhất một thang điểm xét tuyển và các thí sinh có cùng điều kiện tham gia xét tuyển, trừ đối tượng xét tuyển thẳng.

Về điểm cộng, cơ sở đào tạo đã sử dụng điểm cộng trong các phương thức tuyển sinh theo quy định từ năm 2026 trở về trước được quyết định tiếp tục áp dụng trong năm 2027, nhưng tổng điểm cộng không vượt quá 0,5 điểm theo thang điểm 30 và phải giải trình việc sử dụng. Từ năm tuyển sinh 2028, cơ sở đào tạo không sử dụng điểm cộng trong tuyển sinh.

Ngoài ra, thông tư bổ sung đối tượng dự tuyển là người tốt nghiệp trung học nghề của Việt Nam hoặc của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương với trung học nghề của Việt Nam, có cùng nhóm ngành dự tuyển. Yêu cầu đầu vào được quy định theo từng nhóm chương trình, đồng thời phải đáp ứng chuẩn chương trình đào tạo nếu có và ngưỡng đầu vào tương ứng.

Những thay đổi trong quy chế tuyển sinh đại học từ năm 2027 đòi hỏi thí sinh cần chủ động tìm hiểu, nắm rõ để có sự chuẩn bị phù hợp trong quá trình lựa chọn ngành, trường.