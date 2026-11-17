Đội tuyển Đức giành chiến thắng 5-0 trước Hà Lan ở lượt trận cuối bảng A2 UEFA Nations League 2026/2027, qua đó giành ngôi đầu bảng và tấm vé vào tứ kết. Dù thất bại nặng nề, Hà Lan vẫn đi tiếp nhờ thành tích đối đầu, trong khi Hy Lạp bị loại dù có cùng 11 điểm.