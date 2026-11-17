Nhiều thay đổi ở đội tuyển Việt Nam trận gặp Kyrgyzstan
Trận đấu giao hữu với Kyrgyzstan tối 17/11 tại giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026 sẽ khép lại kế hoạch thi đấu năm nay của bóng đá Việt Nam. Huấn luyện viên Kim Sang Sik xác nhận, đội tuyển Việt Nam sẽ có nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thử nghiệm nhân sự trong thời gian này.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nhieu-thay-doi-o-doi-tuyen-viet-nam-tran-gap-kyrgyzstan-246261117075439476.htm