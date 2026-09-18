Nhiều thầy cô chưa tự tin về kiến thức, kỹ năng ứng dụng AI

Hội thảo “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục: Từ nhận thức đến hành động” do Bộ GD-ĐT tổ chức sáng 18-9

Cô Nguyễn Dương Minh Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Hoa Lư (phường Tăng Nhơn Phú), cho biết, việc triển khai dạy và ứng dụng AI mang lại nhiều chuyển biến rõ rệt về chất lượng học tập và hoạt động phong trào ở các trường học.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện đã bộc lộ nhiều hạn chế gồm: năng lực ứng dụng AI của giáo viên chưa đồng đều, kỹ năng ứng dụng công nghệ số còn hạn chế; hạ tầng và thiết bị công nghệ còn nhiều vướng mắc ở cơ chế ngân sách đầu tư.

Đặc biệt, toàn ngành chưa có bộ công cụ chuẩn hóa và đồng bộ để đo lường, đánh giá năng lực số của học sinh một cách khách quan, chính xác.

Các nhà khoa học, cán bộ quản lý trường học và doanh nghiệp tham dự hội thảo

Ở góc độ nghiên cứu, TS Kiều Phương Thùy, giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường Toán học và Công nghệ thông tin (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội), nhận định, trong vòng chưa đầy hai năm, Bộ GD-ĐT ban hành liên tiếp ba văn bản tạo thành hệ thống chính sách tương đối đồng bộ về năng lực số và năng lực AI trong giáo dục phổ thông gồm: Khung năng lực số cho người học; Khung năng lực số đối với giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; Khung nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh phổ thông.

Tuy nhiên, trên thực tế, nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã khảo sát diện rộng đối với 897 giáo viên nhiều môn học, cấp học tại các trường công lập trên địa bàn TP Hà Nội. Kết quả cho thấy phần lớn giáo viên có thái độ tích cực với AI (hơn 74%), song có đến 40% thầy, cô chưa có sự tự tin, tự đánh giá ở mức trung bình về kiến thức và kỹ năng AI.

Từ thực tế đó, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Bảo Quốc cho hay, tới đây ngành giáo dục và đào tạo tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên.

"Sở GD-ĐT TPHCM đang phối hợp với các đối tác quốc tế xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng về kỹ năng ứng dụng AI để mỗi thầy, cô giáo đều có thể làm chủ công nghệ. Chúng tôi không yêu cầu thầy, cô biết lập trình máy tính, mà hướng dẫn thầy cô cách biến AI thành trợ lý", Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM bày tỏ.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Bảo Quốc cho hay, tới đây ngành giáo dục và đào tạo sẽ tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên.

PGS.TS Ngô Minh Vũ, Đại học Kinh tế TPHCM cho rằng, các trường cần tránh tình trạng mỗi đơn vị sử dụng một công cụ khác nhau, vừa lãng phí vừa không công bằng trong tiếp cận giáo dục, tạo sự không đồng đều về cơ sở dữ liệu.

"Cần một nền tảng AI dùng chung trong toàn ngành với nguồn dữ liệu đầu vào được chuẩn hóa. Trong đó, Bộ GD-ĐT đóng vai trò chủ quản, ban hành chuẩn dữ liệu, học liệu; phê duyệt danh mục trường hợp sử dụng; tài trợ phần lõi; giám sát đánh giá tác động. Sở GD-ĐT các tỉnh, thành phố chọn trường thí điểm, điều phối việc triển khai tại địa phương, cung cấp giáo viên nòng cốt và học liệu. Riêng các trường đại học, viện nghiên cứu thiết kế bộ chuẩn và kiến trúc tham chiếu, tổ chức thí điểm có kiểm soát, đánh giá tác động độc lập, đào tạo năng lực AI cho giáo viên", PGS.TS Ngô Minh Vũ đề xuất.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Quang Hưng lưu ý, trường học cần đo lường kết quả ứng dụng AI bằng hiệu quả thực tế, không phải ở số lượng phần mềm; quan tâm các đối tượng học sinh khó khăn; nâng cao năng lực tự chủ của người học; bảo đảm các yêu cầu về an toàn, công bằng, liêm chính học thuật, không để AI gia tăng khoảng cách trong tiếp cận giáo dục.