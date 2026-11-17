Với tên gọi Global ChallahFest 2026, sự kiện không chỉ giới thiệu những phiên bản bánh mì sáng tạo mà còn kể câu chuyện về văn hóa, gia đình và bản sắc cộng đồng thông qua ẩm thực.

Lễ hội do FOODISH - Bảo tàng Người Do Thái tại Tel Aviv (Israel), tổ chức từ ngày 6 đến 29/11.

Chương trình lần lượt diễn ra tại New York, Chicago, Washington, Boston, Atlanta, London và Tel Aviv.

Đây là lần đầu tiên ChallahFest được mở rộng ra phạm vi quốc tế sau khi tổ chức tại Israel trong năm trước.

Ổ bánh mì Challah truyền thống với lớp vỏ vàng óng và mè trắng. Ảnh: The Washington Post

Ảnh: The Washington Post

Nhân vật chính của sự kiện là bánh mì challah, loại bánh mì thường có hình bện nhiều dải bột, lớp vỏ vàng óng và phần ruột mềm xốp.

Nguyên liệu phổ biến gồm bột mì, men nở, trứng, dầu hoặc bơ, nước và một chút đường hoặc mật ong.

Sau khi nhào và ủ bột, người thợ chia thành nhiều phần, se thành các dải dài rồi đan bện trước khi đem nướng.

Bánh thành phẩm thường có vị hơi ngọt, thơm mùi trứng và có thể được rắc thêm mè hoặc hạt anh túc.

Người thợ khéo léo bện các dải bột để tạo hình bánh Challah trước khi nướng. Ảnh: Hidabroot

Người tham gia cùng nhào bột và chuẩn bị bánh trong một buổi làm Challah tập thể. Ảnh: Jewish Federation of Greater Portland

Bánh mì Challah giữ vị trí đặc biệt trong đời sống của người Do Thái, nhất là trong bữa ăn tối ngày Shabbat – ngày nghỉ hàng tuần bắt đầu từ tối thứ sáu đến tối thứ bảy.

Những ổ bánh mì được đặt trên bàn ăn gia đình, gắn với các nghi thức truyền thống và những dịp lễ quan trọng. Qua nhiều thế hệ, công thức và cách tạo hình bánh mì challah cũng thay đổi theo từng cộng đồng, từ bánh bện nhiều dải đến những phiên bản tròn hoặc có thêm nguyên liệu mới.

Những ổ Challah nhiều màu sắc được tạo hình bện truyền thống, thể hiện sự sáng tạo từ công thức quen thuộc. Ảnh: The Joyful Belly

Ảnh: The Joyful Belly

Tại ChallahFest năm nay, khách tham dự có thể trải nghiệm các buổi hướng dẫn làm bánh, tham quan tiệm bánh, thưởng thức sản phẩm và tham gia những buổi gặp gỡ cộng đồng.

Chương trình ở Boston có cuộc thi làm bánh mì challah dành cho sinh viên; Washington tổ chức tọa đàm về mối liên hệ giữa bánh mì, văn hóa và bản sắc. Trong khi đó, New York có hoạt động giao lưu với các tác giả sách nấu ăn, tiệc tối ngày Shabbat và một đêm nhạc mang chủ đề challah.

Cận cảnh lớp vỏ nâu vàng, hạt mè và những đường bện đặc trưng của bánh Challah. Ảnh: The Joyful Belly

Lễ hội còn giới thiệu những cách biến tấu mới, từ challah ăn trên que, bánh lấy cảm hứng từ truyền thống Tunisia đến phiên bản kết hợp phong cách bánh sừng bò Pháp.

Tại Tel Aviv, bảo tàng ANU tổ chức triển lãm ảnh riêng, khai thác vẻ đẹp của bánh qua những góc chụp cận cảnh về lớp vỏ, thớ ruột và các đường bện.

Ảnh: The Joyful Belly

Ảnh: The Joyful Belly

Thông qua một loại bánh mì quen thuộc trên bàn ăn gia đình, Global ChallahFest hướng đến việc kết nối các cộng đồng Do Thái ở nhiều quốc gia, đồng thời giúp thế hệ trẻ tiếp cận di sản ẩm thực theo cách gần gũi và sáng tạo hơn.

Sự kiện cho thấy một món ăn truyền thống không chỉ lưu giữ hương vị mà còn có thể trở thành cầu nối giữa ký ức, văn hóa và đời sống hiện đại.