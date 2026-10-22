Nhiều tàu đang tìm kiếm 4 người mất tích tại vùng biển Lâm Đồng

Hiện trường tàu cá chìm ngoài khơi. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Trước đó, chiều 21/10, tàu cá BTh 80712 TS bị chìm làm bốn người mất tích. Bên cạnh đó, tàu cá có chở theo 1 thúng chai.

Ngay sau đó, Hải đoàn 128 (Quân chủng Hải quân cung cấp) đã kiểm tra tàu cá phát hiện tàu cá bị thủng đáy, có thể là nguyên nhân chính dẫn đến sự cố chìm tàu. Tuy nhiên, các lực lượng không phát hiện có người trong tàu cá.

Video hiện trường tàu chìm. (Người dân cung cấp)

Hiện nay, tàu hải quân 724 (Hải đoàn 128), tàu SAR 272 (Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực 3) phối hợp các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn các lao động. Bên cạnh đó, các tàu cá đang hoạt động khu vực gần đó cũng hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân.

Đến thời điểm 13 giờ cùng ngày, các thuyền viên mất tích vẫn chưa được tìm thấy. Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực mở rộng khu vực tìm kiếm.