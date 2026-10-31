Nhiều tàu chở dầu diesel Nga đang hướng tới Mỹ

Một tàu chở dầu của Nga. Ảnh: TTXVN phát

Các chuyến hàng diễn ra sau khi Washington tạm thời nới lỏng một số biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu nhiên liệu của Moskva.

Theo The Kyiv Independent, dữ liệu theo dõi trực tuyến của Greenpeace cho thấy các tàu đang di chuyển trên Đại Tây Dương, trong đó một tàu đã tiến gần Bờ Đông nước Mỹ.

Các tàu được xác định gồm Taurus, Pvt Azura, Agioi Fanendes, Talisman, Leruo, Iblea và Primorye. Các chuyến hàng dự kiến đến Mỹ vào đầu tháng 11, nhưng chưa rõ cảng cập bến.

Trước đó, ngày 9-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Nga đồng ý cung cấp hơn 300.000 tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và quốc tế. Theo ông Trump, nguồn cung dự kiến tăng thêm 500.000 tấn trong tháng 11 và 1 triệu tấn trong giai đoạn tiếp theo.

Diễn biến này cho thấy những điều chỉnh trong chính sách năng lượng của Washington trước áp lực bảo đảm nguồn cung và kiềm chế giá nhiên liệu.