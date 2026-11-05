Nhiều tàu bay phải bay chờ do thời tiết xấu tại Tân Sơn Nhất

Theo Tổng công ty quản lý bay Việt Nam (VATM), hoạt động bay tại khu vực Tân Sơn Nhất bị ảnh hưởng cục bộ do sự phát triển nhanh của các khối mây đối lưu gây giảm giới hạn khai thác vào chiều tối 4/11.

Thời tiết xấu ảnh hưởng khai thác tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh minh họa.

Số liệu quan trắc từ Trung tâm Khí tượng hàng không Tân Sơn Nhất, hình thái thời tiết đối lưu bắt đầu định hình từ lúc 17h (giờ Việt Nam, tức 10h00 UTC). Khối mây đối lưu hình thành nhanh tại vùng lân cận và bắt đầu di chuyển vào sân bay.

Tại thời điểm này, gió bề mặt thổi hướng 190 độ (Tây Nam), tốc độ 10 KT, hướng gió biến động trong khoảng 170 đến 230 độ; tầm nhìn ngang đạt trên 10 km. Hệ thống ghi nhận mây rải rác ở độ cao 2.300 feet và ít mây dông ở 2.700 feet.

Đến 18h, mây đối lưu CB bắt đầu gây dông tại sân. Khoảng 30 phút sau, dông kèm mưa với cường độ trung bình bao trùm khu vực đường cất hạ cánh đã làm hạn chế các tiêu chuẩn khai thác, kéo tầm nhìn ngang xuống còn 5.000m.

Đỉnh điểm của đợt thời tiết bất lợi diễn ra vào lúc 18h52. Số liệu quan trắc ghi nhận hiện tượng gió giật mạnh lên tới 27 KT, tầm nhìn ngang giảm sâu xuống 1.200m.

Dù lượng mưa tích tụ không cao, song do đặc tính nguy hiểm của khối mây CB che phủ đầu đường cất hạ cánh 25R (R25R), bao trùm toàn bộ đường cất hạ cánh gây ảnh hưởng đến việc tiếp cận, hạ cánh của các tàu bay.

Tình huống thời tiết bất lợi diễn ra trong khung giờ cao điểm đã đặt các cơ sở điều hành bay trước áp lực điều phối luồng không lưu và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Trong khu vực kiểm soát tiếp cận (TMA) Tân Sơn Nhất, ghi nhận 9 tàu bay phải bay chờ để đợi thời tiết cải thiện, trong đó có 3 tàu bay phải thực hiện bay lại (go-around) nhằm đảm bảo an toàn.

Song song đó, tại Vùng thông báo bay (FIR) Hồ Chí Minh, Kiểm soát không lưu đường dài ACC Hồ Chí Minh tổ chức phân luồng từ xa, điều tiết cho 11 tàu bay thực hiện bay chờ nhằm giảm tải cho khu vực tiếp cận.

Hướng dẫn 1 chuyến bay chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay dự bị Cam Ranh vì không đủ nhiên liệu để bay chờ để bảo đảm an toàn tuyệt đối.