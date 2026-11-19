Trao Cờ thi đua của UBND thành phố tặng 2 tập thể. Ảnh: Hoàng Sơn

Hiện, xã Kiều Phú có 9 trường công lập, gồm: 3 trường mầm non, 3 trường tiểu học, 2 trường trung học cơ sở và 1 trường trung học phổ thông.

Năm học 2025-2026, mặc dù còn nhiều khó khăn trong quá trình sắp xếp tổ chức, các cơ sở giáo dục trên địa bàn đã nỗ lực triển khai nhiệm vụ, duy trì nền nếp dạy và học, đạt nhiều kết quả tích cực.

Ở cấp mầm non, toàn xã có 3.117 trẻ theo học, trong đó huy động 100% trẻ từ 5 đến 6 tuổi ra lớp. Tỷ lệ trẻ ăn bán trú đạt 100%; các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm quy định về an toàn trường học, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố tặng các tập thể có thành tích. Ảnh: Hoàng Sơn

Đối với cấp tiểu học, tổng số 4.493 học sinh được đánh giá cuối năm. Trong số này có 1.718 em hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập, chiếm 38,23%. Nhiều học sinh xã Kiều Phú đạt thành tích tại các sân chơi trí tuệ và thể thao cấp thành phố, toàn quốc.

Ở cấp trung học cơ sở, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi được chú trọng. Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, Kiều Phú có 20/30 học sinh dự thi đoạt giải, gồm: 8 giải Nhì, 6 giải Ba và 6 giải Khuyến khích…

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố tặng 2 cá nhân có thành tích. Ảnh: Hoàng Sơn

Cùng với kết quả của học sinh, năm học vừa qua, nhiều tập thể, cá nhân khối giáo viên, quản lý trong các nhà trường được khen thưởng.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Kiều Phú Đào Đức Anh cho hay, giáo dục và đào tạo là nhiệm vụ quan trọng, được xã quan tâm đầu tư lâu dài, gắn với yêu cầu phát triển địa phương.

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố tặng các cá nhân có thành tích. Ảnh: Hoàng Sơn

Năm học 2026-2027, xã Kiều Phú tiếp tục triển khai Đề án nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2025-2030, tăng cường bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ sở giáo dục.

Cùng với đó, xã tiếp tục tham mưu đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đẩy nhanh kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; triển khai các dự án xây dựng mới, cải tạo trường học tại những khu vực có nhu cầu.

Nhân dịp này, UBND xã Kiều Phú đã tuyên dương, khen thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026. Trong đó, có 2 tập thể được tặng Cờ thi đua của thành phố; 10 tập thể được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố; 2 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp thành phố…