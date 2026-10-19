Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EFTA mở ra động lực hợp tác và phát triển mới. (Ảnh: Thành Long)

Theo báo điện tử The Nation (Thái Lan), FTA với 4 nước khối EFTA - gồm Na Uy, Thụy Sỹ, Iceland và Liechtenstein - được ký kết tiếp nối kết quả của vòng đàm phán hoàn tất vào tháng 7/2026.

Tiến trình đàm phán FTA Việt Nam-EFTA được nối lại từ năm 2025 sau thời gian dài bế tắc, trong bối cảnh các biện pháp thuế quan của Mỹ thúc đẩy các quốc gia chủ động mở rộng quan hệ đối tác thương mại nhằm giảm thiểu rủi ro kinh tế.

Trích dẫn số liệu từ Bộ Công Thương, The Nation cho biết, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và khối EFTA đạt trung bình khoảng 2 tỷ USD mỗi năm. Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang thị trường này gồm thủy sản, giày dép, dệt may, máy móc thiết bị và linh kiện điện tử.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu chủ yếu máy móc thiết bị công nghiệp, hóa chất, dược phẩm và nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Về phía thành viên khối EFTA, tờ báo dẫn thông báo từ chính phủ Na Uy cho biết, khoảng 50% hàng hóa xuất khẩu của nước này sang Việt Nam sẽ được miễn thuế quan ngay khi hiệp định có hiệu lực và tỷ lệ được hưởng ưu đãi thuế 0% dự kiến sẽ đạt trên 98% trong vòng 7 năm kể từ thời điểm triển khai.

Tính tới cuối năm ngoái, Thụy Sỹ có 234 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký hơn 2,4 tỷ USD. Na Uy có 62 dự án, vốn đăng ký trên 0,2 tỷ USD.

Nhiều tập đoàn, nhà đầu tư lớn của EFTA đã hiện diện tại Việt Nam trong các lĩnh vực công nghiệp, thực phẩm, dược phẩm, năng lượng và công nghệ. Các doanh nghiệp, nhà đầu tư các nước này cũng quan tâm đến cơ hội hợp tác, đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, logistics, cơ khí chính xác.

(theo The Nation)