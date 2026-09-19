Nhiều tảng đá rơi xuống đèo Prenn (Đà Lạt) sau mưa lớn

Đá rơi xuống mặt đường đèo Prenn

Thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên có ít nhất 3 tảng đá lớn cùng nhiều đất đá từ phía sườn núi tràn xuống vị trí Km225+200 đoạn qua đèo Prenn.

Lúc xảy ra vụ việc, một số người điều khiển ô tô kịp thời phát hiện, đánh lái tránh hoặc dừng xe nên không có sự cố va chạm.

Nhiều tảng đá rơi tràn ra mặt đường đèo Prenn, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Nhận tin báo, Tổ cảnh sát giao thông số 1 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng có mặt tại hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông, hướng dẫn phương tiện qua khu vực nguy hiểm. Đồng thời, phối hợp các lực lượng khắc phục sự cố.

Khu vực đá rơi từng xảy ra sạt lở

Cũng tại vị trí trên, tối 12-9, mưa làm khối lượng lớn đất đá tràn xuống mặt đường đèo, ảnh hưởng việc lưu thông của các phương tiện.

Trước đó, ngày 4-12-2025, cũng tại khu vực này xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng, khiến tuyến đường cửa ngõ vào trung tâm Đà Lạt bị chia cắt.

Trong điều kiện thời tiết mưa to, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân, lái xe khi qua đèo Prenn cần giảm tốc độ, chủ động quan sát, giữ khoảng cách an toàn và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng.