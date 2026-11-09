Nhiều tài xế xe máy bị phạt vì dùng điện thoại khi lái xe

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), vào ngày 7/11, Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tổ chức tuần tra, kiểm soát tại khu vực nút giao Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng.

Chỉ trong khoảng một giờ làm nhiệm vụ, tổ công tác đã phát hiện 6 trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy sử dụng điện thoại hoặc thiết bị âm thanh khi đang tham gia giao thông.

Cụ thể, lực lượng chức năng phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 30M9-14xx, một tay cầm điện thoại để thực hiện cuộc gọi khi phương tiện đang di chuyển. Người lái cho biết do có việc cần liên lạc nên đã sử dụng điện thoại trong lúc lái xe.

Sau đó, tổ công tác tiếp tục kiểm tra xe máy mang biển kiểm soát 88AD-006.xx do anh H.X.C. sinh năm 2005 điều khiển. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không đội mũ bảo hiểm và sử dụng tai nghe trong lúc lái xe. Nam thanh niên giải thích bản thân đeo tai nghe để nghe hướng dẫn đường đi từ điện thoại.

Người điều khiển xe máy vừa sử dụng điện thoại sẽ bị phạt từ 800.000 đồng đến một triệu đồng. Ảnh: Hoài Bảo.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết việc dùng tay sử dụng điện thoại hoặc đeo tai nghe khi điều khiển xe máy có thể khiến tài xế mất tập trung, hạn chế khả năng quan sát và tiếp nhận tín hiệu giao thông. Đặc biệt tại các nút giao đông phương tiện, việc thiếu quan sát dù chỉ trong thời gian ngắn cũng tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến va chạm, tai nạn giao thông.

Theo Nghị định 168 người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc sử dụng thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính) khi lái xe có thể bị phạt 800.000 đồng đến một triệu đồng. Người vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo người điều khiển phương tiện không sử dụng điện thoại bằng tay khi đang lái xe. Với nhóm tài xế xe ôm công nghệ hoặc giao hàng, giá đỡ điện thoại có thể hỗ trợ quan sát bản đồ nhưng không đồng nghĩa người lái được phép thao tác trên màn hình khi xe đang di chuyển.

Nếu cần nghe gọi, nhắn tin hoặc thao tác với điện thoại, người điều khiển phương tiện cần dừng xe tại vị trí an toàn, đúng quy định trước khi sử dụng.