Nhiều tài xế xe công nghệ vi phạm nồng độ cồn ở mức cao

Qua công tác tuần tra, kiểm soát, Đội CSGT Bàn Cờ phát hiện nhiều trường hợp tài xế xe công nghệ điều khiển phương tiện khi vi phạm nồng độ cồn.

Các tài xế được kiểm tra có mức vi phạm lần lượt là 0,412 mg/l, 0,458 mg/l và 0,475 mg/l khí thở.

Theo CSGT TP.HCM, các trường hợp này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt khi tài xế vẫn mở ứng dụng nhận chuyến hoặc trực tiếp chở hành khách.

Tài xế xe công nghệ mở ứng dụng nhận chuyến nhưng vi phạm nồng độ cồn với kết quả đo 0,458 mg/l khí thở.

Việc sử dụng rượu, bia trước khi lái xe có thể làm suy giảm khả năng quan sát, phản xạ và xử lý tình huống, đe dọa an toàn của hành khách cùng những người tham gia giao thông khác.

CSGT TP.HCM cho biết, với hành vi vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất theo quy định đối với người điều khiển xe máy, tài xế có thể bị phạt tiền từ 8-10 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22-24 tháng.

Trước thực trạng này, Phòng CSGT Công an TP.HCM tiếp tục tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn phương án di chuyển an toàn sau khi sử dụng rượu, bia. Hành khách cần thận trọng, không tiếp tục chuyến đi nếu phát hiện tài xế có dấu hiệu đã sử dụng rượu, bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện.

Một trường hợp tài xế xe công nghệ vi phạm nồng độ cồn với kết quả đo 0,412 mg/l khí thở.

Đồng thời, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải công nghệ được đề nghị tăng cường nhắc nhở tài xế chấp hành nghiêm quy định pháp luật, triển khai giải pháp quản lý, giám sát phù hợp để phòng ngừa vi phạm.

Phòng CSGT nhấn mạnh, mỗi tài xế cần nâng cao ý thức trách nhiệm, tuyệt đối không lái xe sau khi uống rượu, bia, kể cả khi quãng đường di chuyển ngắn hoặc đang thực hiện chuyến xe. Việc chấp hành nghiêm quy định không chỉ bảo vệ chính mình mà còn góp phần bảo đảm an toàn cho hành khách và cộng đồng.