Nhiều tài xế xe công nghệ vi phạm nồng độ cồn

Ngày 20/10, Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) cho biết, Đội CSGT Bàn Cờ vừa ghi nhận nhiều trường hợp tài xế xe công nghệ điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia.

Kết quả đo nồng độ cồn của các trường hợp được phát hiện lần lượt ở mức 0,412 mg/l, 0,458 mg/l và 0,475 mg/l khí thở.

Đáng nói, dù vi phạm nồng độ cồn nhưng có tài xế vẫn mở ứng dụng để nhận chuyến, đón khách, thậm chí có trường hợp đang điều khiển phương tiện chở hành khách.

Tài xế xe công nghệ mở ứng dụng nhận chuyến nhưng vi phạm nồng độ cồn với kết quả đo 0,458 mg/l khí thở.

Đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của hành khách cũng như những người tham gia giao thông khác.

Theo quy định được áp dụng đối với hành vi vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất, người điều khiển xe máy vi phạm có thể bị phạt tiền từ 8-10 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22-24 tháng.

Trước tình trạng trên, CSGT TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn phương án di chuyển phù hợp sau khi sử dụng rượu, bia.

Một trường hợp tài xế xe công nghệ vi phạm nồng độ cồn với kết quả đo 0,412 mg/l khí thở.

Khi phát hiện tài xế có dấu hiệu đã sử dụng rượu, bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện, hành khách cần cân nhắc không tiếp tục chuyến đi để bảo đảm an toàn.

CSGT cũng đề nghị các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải công nghệ tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở tài xế chấp hành quy định pháp luật; nghiên cứu các giải pháp quản lý, giám sát nhằm kịp thời phát hiện và ngăn ngừa nguy cơ tài xế sử dụng rượu, bia khi hoạt động.

CSGT khuyến cáo mỗi tài xế tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi uống rượu, bia, dù quãng đường ngắn hay đang trong thời gian nhận, chở khách. Không có chuyến xe hay khoản thu nhập nào đáng để đánh đổi sự an toàn của bản thân và cộng đồng.