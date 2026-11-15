Nhiều tài xế tại công trình cao tốc ở Đồng Tháp bán trộm dầu diesel

Ngày 15/11, Công an xã Bình Hàng Trung (tỉnh Đồng Tháp) đang xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc có dấu hiệu trộm cắp tài sản (dầu diesel) tại công trình xây dựng đường cao tốc Cao Lãnh - An Hữu.

Qua điều tra ban đầu, chiều 13/11, quản lý phụ trách công trình phát hiện Hồ Thị Ngọc Ánh (SN 1991, ngụ xã Mỹ Quí) xách 5 can dầu từ bụi cỏ ven đường cao tốc đang thi công đưa lên công trường.

Cơ quan Công an đang điều tra, làm rõ vụ việc có dấu hiệu trộm cắp tài sản (dầu diesel) tại công trình xây dựng đường cao tốc Cao Lãnh - An Hữu. (Ảnh minh họa)

Nghi số dầu này được lấy trộm từ các xe lu của công trình, quản lý đã trình báo Công an xã Bình Hàng Trung. Qua làm việc, Ánh khai nhận đã cùng chồng là Lê Trường Giang (SN 1989) liên hệ với các tài xế lái xe lu phục vụ công trình xây dựng cao tốc để mua dầu với giá 20.000 đồng/lít.

Sau khi thỏa thuận, sáng 13/11, Ánh mang 5 vỏ can loại 30 lít đến đặt trong bụi cỏ gần công trình, sau đó gọi điện thoại báo vị trí cho các tài xế. Đến chiều cùng ngày, Ánh đến lấy dầu mang về thì bị phát hiện.

Qua mở rộng điều tra, Ánh và chồng khai nhận, khoảng tháng 10/2026, cả hai đã nhiều lần mua dầu của các tài xế lái xe lu tại công trình. Cơ quan Công an đã mời các tài xế và những người liên quan đến làm việc. Bước đầu, các tài xế thừa nhận đã rút trộm dầu từ xe lu để bán ra ngoài.