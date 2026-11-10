Nhiều tác phẩm đoạt giải sáng tác lời mới Dân ca - Bài chòi xứ Quảng năm 2026

Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật TP. Đà Nẵng vừa công bố kết quả Cuộc vận động sáng tác, biên soạn lời mới Dân ca - Bài chòi xứ Quảng năm 2026 do đơn vị phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu thành phố tổ chức.

Cuộc vận động được phát động từ ngày 10.7 đến hết ngày 10.10.2026, thu hút sự hưởng ứng của đông đảo tác giả trong và ngoài thành phố với tổng cộng 130 tác phẩm dự thi.

Qua rà soát, đối chiếu với thể lệ, Ban tổ chức lựa chọn 104 tác phẩm đáp ứng yêu cầu để đưa vào vòng chấm chọn. Ban Giám khảo tiến hành chấm độc lập từng tác phẩm theo các tiêu chí đã đề ra. Trên cơ sở kết quả chấm, vừa qua, Ban Giám khảo và Ban tổ chức tổ chức họp, trao đổi, đánh giá và thống nhất kết quả xét chọn.

Trình diễn bài chòi phục vụ du khách tại khu phố cổ Hội An

Kết quả, có 31 tác phẩm được công nhận đạt giải, gồm 2 giải Nhất, 6 giải Nhì, 10 giải Ba và 15 giải Khuyến khích.

Ở giải Nhất, hai tác phẩm được vinh danh gồm Khúc tâm tình Đà Nẵng của tác giả Cao Văn Minh và Quê hương trọn nghĩa vẹn tình của tác giả Hồ Thanh Hải.

Giải Nhì được trao cho 6 tác phẩm: Quê tôi hát lý thương nhau! (Trần Văn Đào); Liên khúc dân ca Bài chòi: Quế Sơn Trung khúc hát ân tình (Phan Thành Tâm); Đà Nẵng biển đảo yêu thương (nhóm tác giả Lê Văn Hoàng - Nguyễn Văn Quý, nghệ danh Dương Quý); Huyền thoại một chuyện tình (Trần Quang Kỳ); Mẹ và quê hương (Nguyễn Sáu, nghệ danh Duy Quý) và Gò Nổi khúc hát ân tình (Hà Vấn, bút danh Hà Tuấn Linh).

Ở giải Ba, 10 tác phẩm được lựa chọn gồm: Ngược dòng sông quê (Nguyễn Văn Đê); Đà Nẵng quê em (Nguyễn Thị Phú Tân, nghệ danh Huyền Tân); Đà Nẵng - Quảng Nam về chung một nhà (Trần Thị Phương Huyên); Quảng Nam đất thắm tình người (Nguyễn Thị Kiều My); Quảng Nam khúc hát tự hào (Đoàn Ngọc Tám); Xứ Quảng - một miền thương (Huỳnh Thị Mỹ Nương); Đà Nẵng vào xuân (Lê Trung Thùy); Đà Nẵng khúc xuân ca (Trương Thị Thịnh); Miền quê với những dòng sông... (Doãn Thanh Vân) và Quê hương mảnh đất anh hùng (nhóm tác giả Nguyễn Thị Hồng Sinh - Nguyễn Văn Quý, nghệ danh Dương Quý).

Giải Khuyến khích có 13 tác phẩm và 2 giải dành cho tác giả có nhiều tác phẩm chất lượng tham gia cuộc vận động. Trong đó, các tác phẩm được ghi nhận gồm: Đà Nẵng hồn quê (Hà Sáu); Ngày về Hòn Kẽm (Phạm Văn Lâm, bút danh Phạm Lâm); Phố cổ ngày về (Trần Hạng); Dáng biển (Trịnh Ký Đức); Đà Nẵng vươn mình (Nguyễn Tiến Bình); Hồn quê (Nguyễn Trí); Quê hương Đà Nẵng ngày mới (Đinh Thị Nhân); Xuân Phú vững bước kỷ nguyên số hóa (Nguyễn Thị Lệ Thu); Con về thăm Bác (Nguyễn Thị Tá, bút danh Tá Nguyễn); Hát về Đà Nẵng yêu thương (nhóm tác giả Ngô Thị Tuyết Lê - Nguyễn Văn Quý, nghệ danh Dương Quý); Quê Quảng ngày một đổi thay (Nguyễn Văn Pháp); Quảng Nam xưa Đà Nẵng mới (Bùi Thị Hải) và Vùng tây đất mẹ thành đồng (nhóm tác giả Nguyễn Bá Hòa - Lương Văn Tấn).

Hai tác giả được trao giải vì có nhiều tác phẩm chất lượng tham gia cuộc vận động là Cao Văn Minh và Hồ Thanh Hải.

Theo Ban tổ chức, kết quả cuộc vận động cho thấy sự quan tâm, hưởng ứng và tinh thần sáng tạo của các tác giả đối với nghệ thuật dân ca - bài chòi.

Mỗi tác phẩm không chỉ thể hiện tình yêu quê hương, đất nước mà còn góp phần làm phong phú kho tàng lời mới, tạo thêm sức sống cho loại hình nghệ thuật truyền thống trong đời sống văn hóa đương đại.

Lễ tổng kết và trao giải dự kiến được tổ chức nhân dịp chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) tại Nhà hát Nghệ thuật Đà Nẵng.