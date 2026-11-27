Một hoạt động trong Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025. (Ảnh: Sở Du lịch cung cấp).

Theo đó, từ ngày 28/11 đến 6/12, tại Công viên đường Hiền Vương, phường Phú Thạnh, sẽ diễn ra Tuần lễ Văn hóa-Ẩm thực và Mua sắm lần thứ nhất, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và Chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026-Tết Nguyên đán 2027 của Thành phố Hồ Chí Minh. Người dân và du khách có thể thưởng thức ẩm thực, mua sắm và tìm hiểu sản phẩm địa phương ngay tại các gian hàng.

Từ ngày 4-6/12, Lễ hội Ẩm thực Chợ Lớn Food Story lần thứ 4 diễn ra tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường An Đông, trong khuôn khổ Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh. Với chủ đề “Bát Bửu-Sắc vị tinh hoa”, lễ hội dự kiến quy tụ khoảng 60 gian hàng ẩm thực Việt-Hoa. Du khách có thể thưởng thức món Việt-Hoa đặc trưng của Chợ Lớn, tìm hiểu cách nêm nếm, chế biến và thử tài đoán món.

Cũng trong dịp này, người dân và du khách có thể ghé phố đi bộ Nguyễn Huệ để khám phá đặc sản vùng miền tại Festival OCOP Việt Nam 2026 (ngày 3-6/12), cổ vũ các vận động viên tại Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank (ngày 4-6/12).

Các sự kiện văn hóa, ẩm thực, du lịch vào dịp cuối năm hứa hẹn góp phần kích cầu tiêu dùng trên địa bàn thành phố. (Ảnh: Sở Du lịch cung cấp)

Từ ngày 4-12/12, Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh 2026 còn có các hoạt động tại khu vực bờ sông Sài Gòn, Bình Dương và Vũng Tàu.

Bên cạnh đó, trong dịp Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10 diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh đến ngày 14/12, nhiều đội tuyển khám phá ẩm thực sau đợt thi đấu hoặc cùng một nhóm cổ động viên từ tỉnh, thành phố khác dạo phố đi bộ Nguyễn Huệ, chọn đặc sản vùng miền làm quà, góp phần tăng số chi tiêu tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Với sự đồng hành của Vibrant HCMC, người dân, du khách, các đoàn thể thao và người hâm mộ có thể tiếp cận nhiều ưu đãi chương trình ưu đãi như dịch vụ đặt xe công nghệ, đi chợ, mua sắm cá nhân, tour du lịch, đặc sản, thức uống…, qua đó thuận tiện hơn trong việc tìm điểm đến, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và mua sắm trong thời gian lưu trú tại thành phố.