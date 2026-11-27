Từ ngày 28/11 đến 6/12/2026, tại Công viên đường Hiền Vương, phường Phú Thạnh sẽ tổ chức Tuần lễ Văn hóa - Ẩm thực và Mua sắm lần thứ nhất. Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 - Tết Nguyên đán 2027 của TP.HCM (Vibrant Ho Chi Minh City). Đến với sự kiện, người dân và du khách có cơ hội thưởng thức các món ăn, tham quan, mua sắm và tìm hiểu những sản phẩm đặc trưng của địa phương tại các gian hàng.

Nhiều sự kiện văn hóa, ẩm thực, thể thao đặc sắc sắp diễn ra tại TP.HCM - Ảnh minh họa

Tiếp đó, từ ngày 4 đến 6/12/2026, Lễ hội Ẩm thực Chợ Lớn Food Story lần thứ 4 sẽ diễn ra tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường An Đông (số 105 Trần Hưng Đạo, phường An Đông), trong khuôn khổ Tuần lễ Du lịch TP.HCM năm 2026. Với chủ đề “Bát Bửu - Sắc vị tinh hoa”, lễ hội dự kiến quy tụ khoảng 60 gian hàng ẩm thực Việt - Hoa, mang đến cho du khách cơ hội khám phá nét độc đáo trong văn hóa ẩm thực của vùng đất Chợ Lớn.

Bên cạnh việc thưởng thức các món ăn đặc trưng, khách tham quan còn được tìm hiểu phương thức chế biến, cách sử dụng gia vị và tham gia các hoạt động tương tác, thử tài nhận diện món ăn. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra lúc 18 giờ ngày 4/12 với các tiết mục trống hội, múa lân, múa rồng mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống.

Cũng trong dịp này, từ ngày 3 đến 6/12, Festival OCOP Việt Nam 2026 sẽ diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, giới thiệu các sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền đến người tiêu dùng và du khách. Từ ngày 4 đến 6/12, Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank sẽ là một trong những điểm nhấn thể thao của thành phố. Trong khi đó, Tuần lễ Du lịch TP.HCM năm 2026, diễn ra từ ngày 4 đến 12/12, sẽ mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm tại khu vực bờ sông Sài Gòn, Bình Dương và Vũng Tàu.

Đặc biệt, trong thời gian diễn ra Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X tại TP.HCM, kéo dài đến ngày 14/12/2026, chuỗi sự kiện văn hóa, ẩm thực, du lịch và mua sắm còn là dịp để các vận động viên, thành viên đoàn thể thao, cổ động viên đến từ nhiều tỉnh, thành phố khám phá những nét đặc trưng trong đời sống văn hóa của thành phố mang tên Bác. Sự kết hợp giữa các hoạt động thể thao, văn hóa, du lịch và thương mại được kỳ vọng sẽ góp phần gia tăng sức mua, thúc đẩy chi tiêu du lịch, hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trong mùa cao điểm cuối năm.

Đồng hành cùng Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X và các sự kiện trên là Vibrant Ho Chi Minh City - chương trình kích cầu kinh tế của TP.HCM với nhiều ưu đãi thuộc các lĩnh vực như vận tải công nghệ, mua sắm, du lịch, ẩm thực, đặc sản vùng miền và các dịch vụ tiêu dùng. Thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, TP.HCM hướng đến việc phát huy thế mạnh về văn hóa, ẩm thực, thương mại và du lịch, tạo động lực tăng trưởng kinh tế dịp cuối năm, đồng thời quảng bá hình ảnh một đô thị năng động, giàu bản sắc, thân thiện và hấp dẫn đối với du khách trong nước, quốc tế.