Nhiều sự kiện hấp dẫn tại Lễ hội Nhiếp ảnh Quốc tế TPHCM lần 3 năm 2026

Ông Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TPHCM, chia sẻ thông tin Lễ hội Nhiếp ảnh Quốc tế TPHCM lần thứ 3 năm 2026.

Lễ hội dự kiến diễn ra từ ngày 20 đến 24-11 tại Công viên Lê Văn Tám (phường Tân Định, TPHCM). Đây là hoạt động trong chuỗi chương trình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) năm 2026, hướng đến quảng bá hình ảnh thành phố, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa nhiếp ảnh và kết nối du lịch.

Điểm nhấn của lễ hội là cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 4. Hoạt động này được bảo trợ bởi Liên đoàn Nghệ thuật Nhiếp ảnh quốc tế (FIAP), Hiệp hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ (PSA) và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA).

Lễ hội năm nay có nhiều hoạt động triển lãm, sáng tác, giao lưu và tọa đàm chuyên đề. Trong đó, triển lãm Nhiếp ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 4 và triển lãm liên hoan truyền thống được tổ chức tại Công viên Lê Văn Tám. Triển lãm “Tự hào thành phố mang tên Bác” tại Đường sách TPHCM. Triển lãm “TPHCM vững bước vào kỷ nguyên mới” diễn ra ở Đường sách Thủ Đức…

Bên cạnh đó, còn có triển lãm giao lưu văn hóa với hơn 100 gian hàng. Sự kiện giới thiệu thiết bị nhiếp ảnh cùng các sản phẩm công nghệ, in ấn, giáo dục, ẩm thực, áo dài và tác phẩm của hội viên, các chi hội, câu lạc bộ nhiếp ảnh. Dịp này, Trung tâm Triển lãm FIAP tại TPHCM cũng được kỳ vọng mở thêm không gian kết nối và quảng bá nhiếp ảnh quốc tế.

Một hoạt động đáng chú ý khác là trại sáng tác quốc tế với chủ đề “TPHCM - Thành phố sáng tạo nhiếp ảnh”, dự kiến quy tụ khoảng 100 nhiếp ảnh gia trong nước và quốc tế.

Các tọa đàm trong lễ hội tập trung vào những vấn đề đang được quan tâm như nhiếp ảnh với trí tuệ nhân tạo (AI), bản quyền nhiếp ảnh, nhiếp ảnh với du lịch và phát triển công nghiệp văn hóa nhiếp ảnh.