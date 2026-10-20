Nhiều sự kiện diễn ra tại chương trình 'Yên Tử - Sắc thu thiền định 2026'

Đây là chương trình góp phần quảng bá hình ảnh Yên Tử (Quảng Ninh), đa dạng hóa sản phẩm du lịch và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11).

Nhiều chương trình hấp dẫn tại chuỗi hoạt động "Yên Tử - Sắc thu thiền định"

Theo kế hoạch, chuỗi hoạt động “Yên Tử - Sắc thu thiền định 2026” gồm 4 sự kiện chính, kết hợp các hoạt động thể thao, giao lưu văn hóa và trải nghiệm không gian di sản.

Mở đầu là Giải cờ tướng “Kỳ vương Yên Tử” lần thứ nhất, diễn ra từ ngày 31.10 đến 1.11. Tiếp đó, Hội thi người giới thiệu hay nhất về Yên Tử được tổ chức trong hai ngày 7-8.11, tạo cơ hội quảng bá giá trị lịch sử, văn hóa và cảnh quan của di sản thông qua hoạt động thuyết minh, giới thiệu điểm đến.

Chương trình hứa hẹn nhiều sự kiện hấp dẫn

Cùng với các hoạt động giao lưu văn hóa, Giải chạy Yên Tử Heritage Marathon 2026 với chủ đề “Chạm vùng di sản” dự kiến diễn ra trong hai ngày 28-29.11. Sự kiện kết hợp hoạt động thể thao với trải nghiệm cảnh quan, văn hóa, đồng thời giới thiệu Yên Tử đến cộng đồng chạy bộ và du khách.

Hoa vàng nở rộ trên đường vào Yên Tử

Khép lại chuỗi hoạt động là chương trình “Bình minh Yên Tử - Theo dấu chân Phật hoàng”, gắn với Đại lễ tưởng niệm 718 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn, dự kiến diễn ra vào ngày 9.12. Đây cũng là dịp tổng kết chuỗi chương trình “Yên Tử - Sắc thu thiền định 2026”.

Với thông điệp “Yên Tử - Du lịch bốn mùa di sản”, chuỗi hoạt động hướng tới đa dạng hóa sản phẩm du lịch trải nghiệm, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử và tâm linh của Yên Tử. Việc kết hợp các sự kiện thể thao với hoạt động văn hóa, du lịch được kỳ vọng tạo thêm sức hút cho điểm đến, góp phần quảng bá hình ảnh Yên Tử trong những tháng cuối năm 2026.