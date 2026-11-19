Gửi lời tri ân tới thệ hệ các thầy cô - những người đã dành tâm huyết, trí tuệ và tình yêu thương cho sự nghiệp trồng người, đồng thời gửi gắm tới thầy và trò Trường THCS Cầu Giấy tiếp tục phát huy vai trò tiên phong đóng góp trong ngành giáo dục Thủ đô. Đây là nhấn mạnh của Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng dự Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ của Trường THCS Cầu Giấy (phường Yên Hòa) diễn ra chiều 19/11.