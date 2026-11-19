Nhiều sinh viên tham gia tình nguyện cho Liên hoan Phim quốc tế
Gần 150 sinh viên đến từ các trường đại học trên địa bàn Thủ đô đã tham gia ứng tuyển tình nguyện viên phục vụ Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII. Không chỉ thể hiện sức hút của sự kiện điện ảnh quốc tế, hoạt động còn cho thấy tinh thần nhiệt huyết, năng động và mong muốn hội nhập của giới trẻ Hà Nội.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nhieu-sinh-vien-tham-gia-tinh-nguyen-cho-lien-hoan-phim-quoc-te-246261119185722958.htm