Nhiều sinh viên nhận học bổng ngành Ngân hàng

Học viện Ngân hàng đón hơn 4.600 tân sinh viên Khóa 29. Ảnh: Lê Nguyễn

Năm học 2026-2027, Học viện Ngân hàng đón hơn 4.600 tân sinh viên, đồng thời trao học bổng, phần thưởng cho những sinh viên có thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn ghi nhận những kết quả Học viện Ngân hàng đạt được trong năm học vừa qua, nhất là trong đổi mới quản trị đại học, phát triển đội ngũ và nâng cao chất lượng đào tạo.

Học viện đã chủ động đổi mới mô hình quản trị, tinh gọn cơ cấu tổ chức; đưa hoạt động quản trị, hành chính lên môi trường số, góp phần nâng cao tính minh bạch, thuận tiện và hiệu quả. Đội ngũ cán bộ, giảng viên tiếp tục được chú trọng phát triển về học hàm, học vị, trong đó có thêm 13 tân phó giáo sư.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn phát biểu. Ảnh: Lê Nguyễn

Các chương trình đào tạo được xây dựng theo định hướng đa ngành, liên ngành, xuyên ngành và chuẩn quốc tế. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục có thêm dấu mốc với 4 chương trình đào tạo hệ chuẩn đạt kiểm định quốc tế AUN-QA. Hoạt động khoa học và công nghệ tiếp tục được đẩy mạnh với hơn 2.100 công bố khoa học, trong đó có hơn 200 bài báo quốc tế.

Việc Học viện lần đầu tham gia và có tên trong Bảng xếp hạng QS Asia University Rankings 2026, cùng những kết quả tại THE Impact Rankings, góp phần nâng cao vị thế của Học viện. Nhà trường cũng chuẩn bị các điều kiện mở rộng không gian đào tạo, trong đó có nhiệm vụ liên quan đến cơ sở đào tạo tại Khu đại học Nam Cao (tỉnh Ninh Bình).

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn nhấn mạnh, năm học mới, điều quan trọng của Học viện không phải làm thêm bao nhiêu việc mà là những việc đã làm tạo ra chuyển biến thực chất như thế nào; chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, năng lực người học và hiệu quả quản trị được nâng lên ra sao.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn đề nghị Học viện tập trung đổi mới quản trị đại học, xây dựng đội ngũ chất lượng cao, nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển người học; đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo trở thành động lực phát triển; nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế; phát triển Học viện theo hướng hiện đại, tự chủ, bền vững, lấy người học làm trung tâm và làm tốt công tác sinh viên, công tác thanh niên.

Phát biểu khai giảng, PGS.TS Bùi Hữu Toàn, Giám đốc Học viện Ngân hàng cho biết năm học 2026-2027 đánh dấu chặng đường 65 năm xây dựng và phát triển của Học viện. Mùa tuyển sinh vừa qua, hơn 54.000 thí sinh đăng ký vào Học viện, trong đó hơn 4.600 thí sinh trúng tuyển.

PGS.TS Bùi Hữu Toàn cho rằng, học đại học không chỉ để tiếp nhận kiến thức mà còn để trưởng thành, rèn luyện, khám phá và hoàn thiện bản thân. Sinh viên cần chủ động tích lũy kiến thức chuyên môn, kỹ năng tư duy, kỹ năng mềm, khả năng làm việc nhóm, quản lý thời gian, đặt và giải quyết vấn đề; đồng thời tích cực tham gia các hoạt động có giá trị cho bản thân và xã hội.

Nhắn nhủ tân sinh viên sớm xác định mục tiêu, khám phá điểm mạnh, chủ động quản trị việc học để đáp ứng chuẩn đầu ra của Học viện, PGS.TS Bùi Hữu Toàn khẳng định nhà trường cam kết đồng hành, hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập, rèn luyện và trưởng thành.

Các sinh viên được nhận học bổng. Ảnh: Lê Nguyễn

Tại lễ khai giảng, 10 sinh viên xuất sắc được nhận học bổng đặc biệt ngành Ngân hàng, trị giá 3 triệu đồng/suất/năm học; 39 sinh viên nhận học bổng ngành Ngân hàng, trị giá 1,5 triệu đồng/suất/năm học. Ngoài ra, 2 thủ khoa đầu vào và 2 thủ khoa tốt nghiệp được tặng phần thưởng.