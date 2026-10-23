Nhiều sinh viên Hàn Quốc hoãn tốt nghiệp do lo ngại việc làm

Khảo sát theo dõi quá trình chuyển tiếp từ thanh niên sang tuổi trưởng thành trong 15 năm, thực hiện với nhóm học sinh lớp 10 năm 2010. Trong số 2.351 người thuộc nhóm nghiên cứu ban đầu, 1.139 người hoàn thành khảo sát. Tỷ lệ nhập học đại học đạt 88,8%, trong khi tỷ lệ tốt nghiệp đại học đạt 77,1%.

Kết quả cho thấy 53,4% thanh niên đang học đại học từng xin nghỉ học tạm thời. Lý do phổ biến nhất là thực hiện nghĩa vụ quân sự, chiếm 55,9%; tiếp theo là chuẩn bị thi chứng chỉ (11,7%), chuẩn bị tuyển dụng vào khu vực công (11,3%) và trang trải học phí, chi phí sinh hoạt (7,2%).

Đáng chú ý, trong số những người trì hoãn tốt nghiệp, phần lớn cho biết họ cần thêm thời gian chuẩn bị tìm việc hoặc lo ngại không thể tìm được việc làm sau khi ra trường.

Kết quả phản ánh những khó khăn của giới trẻ Hàn Quốc trong quá trình chuyển tiếp từ giáo dục sang thị trường lao động, đồng thời đặt ra yêu cầu đối với Hàn Quốc trong việc tăng cường kết nối giữa giáo dục và thị trường lao động, mở rộng cơ hội thực tập, đào tạo nghề và hỗ trợ tìm việc cho thanh niên.