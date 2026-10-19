Nhiều sáng kiến hiệu quả ở Hà Tĩnh

Hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng công dân số i-HaTinh. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Thông qua các mô hình, sáng kiến cải cách hành chính thiết thực như: Ứng dụng công dân số, đường dây nóng, “Thứ bảy về tổ dân phố”, “Thứ sáu không hẹn”, giải quyết hồ sơ lưu động… các đơn vị, địa phương đã kịp thời hỗ trợ người dân tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, đồng thời nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức.

Một chạm, một niềm tin

Chỉ với vài thao tác đơn giản trên ứng dụng i-HaTinh (ứng dụng công dân số của tỉnh), tình trạng mất nước sạch gián đoạn ở khu vực đường Lê Khôi, xã Thạch Hà đã nhanh chóng được giải quyết. Ông Lê Sỹ Ngọc, trưởng thôn Bắc Thượng (xã Thạch Hà), cho biết, trong quá trình thi công cầu Miệu, một hạng mục trong dự án cải thiện đô thị Thạch Hà, đơn vị thi công nhiều lần làm đứt, vỡ đường ống cấp nước sinh hoạt, gây mất nước gián đoạn.

Nhận được phản ánh của người dân qua i-HaTinh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo đơn vị thi công phối hợp công ty cấp nước khẩn trương kiểm tra, khắc phục sự cố, đáp ứng kịp thời nhu cầu nước sinh hoạt của người dân. Đồng thời, xây dựng phương án thi công bảo đảm an toàn, không để sự cố tái diễn.

Trước đó, thông qua ứng dụng i-HaTinh, người dân tổ dân phố Tiến Bộ, phường Hà Huy Tập đã phản ánh với các cơ quan chức năng về tình trạng săn bắt chim trời trái phép. Ngay sau khi tiếp nhận, Ủy ban nhân dân phường chỉ đạo công an phường kiểm tra, phát hiện và tiêu hủy các dụng cụ được sử dụng để giăng lưới, đánh bắt chim trời trái phép.

Theo chia sẻ của người dân, sau khi cài đặt, làm quen với ứng dụng i-Hà Tĩnh, họ được thụ hưởng nhiều lợi ích thiết thực, bởi không ít công việc trước đây phải mất nhiều thời gian để thực hiện, xử lý như làm thủ tục hành chính, mua sắm, nay chỉ cần chạm trên điện thoại là có thể hoàn thành thông qua các tiện ích dịch vụ công trực tuyến, sàn giao dịch thương mại điện tử…

Theo Giám đốc Trung tâm Điều hành thông minh, Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Hà Tĩnh Dương Thị Ngân, đây là hai trong tổng số gần 5.000 phản ánh qua ứng dụng i-HaTinh đã được tiếp nhận, phân công các cơ quan xử lý. Sau gần bảy tháng vận hành, ứng dụng i-HaTinh đã tiếp nhận 8.047 lượt phản ánh, trong đó có hơn 1.500 lượt và gần 5.000 phản ánh đã được tiếp nhận, phân phối đến các cơ quan xử lý; 32 phản ánh đang chờ bổ sung thông tin và 3.225 phản ánh không đủ điều kiện tiếp nhận.

Kết quả này cho thấy ứng dụng đang trở thành một kênh quan trọng để người dân phản ánh các vấn đề phát sinh, đóng góp ý kiến và kết nối với cơ quan chức năng. Thông qua nền tảng số, thông tin được chuyển đến đơn vị có trách nhiệm xử lý, góp phần nâng cao tính thuận tiện và khả năng theo dõi quá trình giải quyết. “Sau gần bảy tháng vận hành, ứng dụng công dân số Hà Tĩnh ghi nhận 469.993 lượt cài đặt, đạt 40,89% dân số từ 18 tuổi trở lên”, đồng chí Dương Thị Ngân chia sẻ.

Tại thôn Quyết Thắng, xã Cẩm Bình, thay vì chỉ trông chờ vào hệ thống loa truyền thanh phát vào mỗi sáng sớm hay những cuộc họp thôn định kỳ đông đủ người già nhưng vắng bóng lớp trẻ, người dân đã quen với việc cập nhật tin tức địa phương qua fanpage mang tên “Trưởng thôn tập sự”. Người đứng sau “làn gió mới” này là anh Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng thôn Quyết Thắng, năm nay 35 tuổi. Từng tốt nghiệp Trường đại học Vinh và có nhiều năm gắn bó với công tác Đoàn ở cơ sở, anh Tuấn sớm nhận ra sức lan tỏa của công nghệ thông tin trong đời sống hiện đại. Sau khi được tín nhiệm bầu giữ chức trưởng thôn (vào tháng 11/2024), anh mạnh dạn xây dựng ý tưởng, thâm nhập đời sống thực tiễn của người dân, dùng điện thoại thông minh ghi lại những hình ảnh quen thuộc của làng quê, biên tập thành các video ngắn để đăng tải trên mạng xã hội.

Với ngôn ngữ bình dị và lối dẫn dắt mộc mạc, các video clip cảnh báo ngập lụt trong mùa mưa lũ, đề xuất những giải pháp hỗ trợ nông dân, giới thiệu điểm mới trong chính sách ưu đãi người có công với cách mạng hay ghi lại cảnh người dân hào hứng ra quân xây dựng nông thôn mới… đã thu hút hàng chục nghìn lượt xem, tương tác. Nổi bật là video cảnh báo tác hại của thuốc diệt cỏ cháy đối với môi trường sống và sức khỏe con người, đạt 1,5 triệu lượt xem cùng hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Bình Trần Hậu Tuấn, sự xuất hiện của những cán bộ trẻ năng động, hiểu biết công nghệ và giàu nhiệt huyết như trưởng thôn Quyết Thắng đang tạo ra “luồng sinh khí mới”, góp phần thực hiện tốt phương châm “gần dân, sát dân, nói dân dễ hiểu, làm cho dân tin”.

Đổi mới từ những việc làm cụ thể

Trong một lần từ thành phố Đà Nẵng về xã Cẩm Bình, ông Lê Văn Bình đã đến Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã để đăng ký lại giấy khai sinh. Theo quy định, thủ tục hành chính này có thể thực hiện trực tuyến tại nơi cư trú trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc công dân có thể trực tiếp về lại nơi đăng ký khai sinh để thực hiện.

Ông Bình cho biết: “Khi biết tôi có nguyện vọng trực tiếp đăng ký lại giấy khai sinh tại quê nhà, cán bộ chuyên môn đã nhanh chóng thực hiện quy trình xác nhận và hỗ trợ tôi hoàn thiện thủ tục ngay trong buổi làm việc, thay vì phải chờ đợi năm ngày như thời gian quy định”. Ông Bình ghi nhận, dù xã Cẩm Bình mới được sáp nhập từ bốn xã, trong điều kiện thiếu cán bộ, thiếu cơ sở vật chất, khối lượng hồ sơ, thủ tục cần phải xử lý rất nhiều, song thái độ tiếp nhận và xử lý hồ sơ của cán bộ rất nhanh gọn, nhiệt tình, đáp ứng được mong mỏi của người dân.

Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hoàng Minh Tân cho biết, không riêng gì trường hợp của ông Lê Văn Bình, tất cả công dân đến giao dịch, thực hiện các thủ tục hành chính tại trung tâm đều được đón tiếp chu đáo, hướng dẫn tận tình. Để rút ngắn thời gian, tạo sự hài lòng cho người dân và cơ quan nhà nước, doanh nghiệp khi đến giao dịch, xã Cẩm Bình đã triển khai mô hình “Ngày thứ sáu không hẹn, không viết trong giải quyết thủ tục hành chính” nhằm giải quyết nhanh và trả kết quả ngay trong buổi làm việc với năm loại hồ sơ, thủ tục ở ba lĩnh vực: tư pháp, hộ tịch; lao động, thương binh và xã hội; giáo dục và đào tạo.

Phường Thành Sen có số lượng hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết hằng ngày cao nhất tỉnh, song tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trước hạn và đúng hạn luôn ở mức 98%. Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Nguyễn Thanh Hải cho biết, ngoài việc bố trí cán bộ xử lý theo từng địa bàn để nắm chắc các nội dung trong thực tiễn, từ đó đẩy nhanh tiến độ giải quyết cho người dân, phường ưu tiên bố trí cán bộ có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm tiếp nhận, xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính trên hai lĩnh vực có số lượng hồ sơ giao dịch lớn là địa chính, xây dựng.

Trung tâm còn đi đầu thực hiện các mô hình cải cách hành chính, như: Thứ sáu không hẹn; dịch vụ công lưu động; ki-ốt thông minh hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Thay vì chờ người dân đến trụ sở làm thủ tục hành chính, cán bộ thực hiện dịch vụ công trực tuyến còn đưa máy móc, thiết bị đến nhà người cao tuổi, người khuyết tật, gia đình chính sách hay những công dân gặp khó khăn trong việc đi lại vào các ngày thứ bảy, chủ nhật để hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ả, 103 tuổi, cho biết, do tuổi cao sức yếu, đi lại khó khăn, cho nên mẹ phải làm thủ tục ủy quyền để người thân nhận trợ cấp hằng tháng và tiếp nhận các chính sách an sinh xã hội. Thay vì để mẹ phải lên phường, đội ngũ cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường đã đến tận nhà hỗ trợ mẹ hoàn tất thủ tục theo quy định.

Ông Trần Hậu Bình ở Tổ dân phố 27, phường Thành Sen, cho biết: “Gia đình tôi có quyền lợi liên quan thửa đất nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng một dự án trên địa bàn. Để hỗ trợ chúng tôi thực hiện thủ tục ủy quyền, phân chia tài sản, cán bộ trung tâm đã chủ động liên hệ, bố trí thời gian để các thành viên đang công tác ở nơi xa sắp xếp ngày nghỉ về thực hiện thủ tục hành chính ngay tại nhà văn hóa tổ dân phố”.

Sau hơn một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, năng lực thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức ở cấp cơ sở tại Hà Tĩnh đã được nâng lên rõ rệt. Từ những việc làm, mô hình cụ thể, khoảng cách giữa người dân với cấp ủy, chính quyền được rút ngắn. Những cách làm giản dị nhưng thiết thực ấy đang góp phần lan tỏa giá trị nhân văn trong đời sống cộng đồng.