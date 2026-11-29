Ban tổ chức SEI Awards 2026 trao biểu trưng và chứng nhận cho đơn vị, cá nhân được vinh danh.

Chiều 29/11, Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) tổ chức lễ biểu dương sáng kiến giáo dục thông minh - SEI Awards 2026.

Theo Ban tổ chức, được sự chỉ đạo của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, sự bảo trợ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, từ năm 2023, Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thường niên chương trình Biểu dương Sáng kiến giáo dục thông minh - SEI Awards.

SEI Awards 2026 thu hút 352 hồ sơ của các tổ chức giáo dục, doanh nghiệp trên cả nước đăng ký tham gia.

Trải qua hai vòng xét chọn, Ban Tổ chức đã lựa chọn biểu dương với 114 hồ sơ tiêu biểu của 72 đơn vị thuộc các hạng mục: Môi trường giáo dục của năm; nhà lãnh đạo giáo dục đổi mới sáng tạo; sáng tạo giáo dục của năm và ảnh hưởng giáo dục của năm.

TS Nguyễn Đức Hiển - Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và TS Lê Thu Hà - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trao biểu trưng và chứng nhận cho Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên.

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS Phạm Ngọc Linh - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn SEI Awards 2026 nhấn mạnh vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đối với sự phát triển giáo dục Việt Nam trong giai đoạn mới.

Theo PGS.TS Phạm Ngọc Linh, những sáng kiến, sản phẩm và giải pháp được biểu dương là minh chứng cho tinh thần tiên phong trong ứng dụng công nghệ, đổi mới phương thức quản trị, giảng dạy và học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển nguồn nhân lực.

PGS.TS Phạm Ngọc Linh khuyến nghị các cơ sở giáo dục lấy người học làm trung tâm, lấy chất lượng giáo dục làm mục tiêu cao nhất của chuyển đổi số, chủ động làm chủ công nghệ, lựa chọn công cụ dựa trên nhu cầu của người dạy, người học và hiệu quả đối với chất lượng đào tạo.

Đồng thời, ông cũng đề nghị các đơn vị nghiên cứu, ứng dụng AI và các công nghệ mới một cách có trách nhiệm...

SEI Awards 2026 là hoạt động thiết thực góp phần triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.