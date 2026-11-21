Đổi mới cách tuyên truyền, mở rộng đối tượng tham gia

Thay vì chỉ tuyên truyền thông qua hội nghị, tài liệu hay các buổi phổ biến trực tiếp, nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã lựa chọn hình thức thi trực tuyến để đưa kiến thức về cải cách hành chính (CCHC), chuyển đổi số đến gần hơn với cán bộ và nhân dân. Qua đó, việc tìm hiểu chủ trương, chính sách không còn là hoạt động mang tính một chiều mà trở thành quá trình tương tác, chủ động học tập và ứng dụng công nghệ.

Tại xã Ô Diên, UBND xã tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu cải cách hành chính, chuyển đổi số năm 2026” gắn với việc triển khai các kế hoạch CCHC, chuyển đổi số và phong trào “Bình dân học vụ số”. Nội dung cuộc thi được xây dựng tương đối toàn diện, tập trung vào chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản của Trung ương, thành phố, địa phương về CCHC, khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Trong đó, có những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, kế hoạch CCHC năm 2026 của thành phố Hà Nội và phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn.

Đáng chú ý, người dự thi còn được tiếp cận, tìm hiểu các chỉ số quan trọng như PAR INDEX, SIPAS… Đây là những nội dung giúp cán bộ, công chức, viên chức hiểu rõ hơn các tiêu chí đánh giá kết quả CCHC, mức độ hài lòng của người dân cũng như hiệu quả chuyển đổi số. Cuộc thi được triển khai trên Trang thông tin điện tử xã, người tham gia có thể sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính kết nối Internet để làm bài. Quy trình đăng ký, lựa chọn đáp án và gửi bài được thiết kế đơn giản, thuận tiện, phù hợp với nhiều đối tượng.

Tại xã Hòa Xá, địa phương không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kiến thức mà còn hướng người tham gia đến thực hành các tiện ích số thiết thực trong đời sống. Nội dung cuộc thi gắn với dịch vụ công trực tuyến, tài khoản định danh điện tử VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt và các tiện ích phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Để cuộc thi thực sự lan tỏa, xã Hòa Xá huy động sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, trường học, tổ chức chính trị - xã hội, các thôn và Tổ chuyển đổi số cộng đồng. Đoàn Thanh niên xã hướng dẫn đoàn viên cách đăng nhập, dự thi; các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân hưởng ứng. Đặc biệt, lực lượng tại cơ sở trực tiếp hướng dẫn người dân quét mã QR, truy cập nền tảng và hoàn thành bài thi. Cách làm này góp phần khắc phục những khó khăn ban đầu đối với người chưa thành thạo sử dụng thiết bị thông minh, đồng thời đưa hoạt động tuyên truyền đến từng cộng đồng dân cư.

Phát huy sáng kiến, đưa kiến thức vào thực tiễn

Thực tế triển khai tại các địa phương cho thấy, hình thức thi trực tuyến không chỉ tạo thuận lợi cho người tham gia mà còn mang lại hiệu quả rõ nét về phạm vi tiếp cận và sức lan tỏa. Nếu xã Hòa Lạc ghi dấu ấn bằng tỷ lệ người tham gia vượt chỉ tiêu thì xã Vân Đình lại nổi bật về quy mô và số lượt dự thi. Sau 3 tuần triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06” năm 2026, địa phương thu hút 34.606 thí sinh với 35.484 lượt thi. Trong đó, có 290 thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30 câu hỏi. Kết quả này cho thấy sức hút của hình thức tuyên truyền trực tuyến khi được tổ chức phù hợp, có sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng tại địa phương.

Lãnh đạo xã Hòa Xá và đại diện các cơ quan, đơn vị thực hiện nghi thức bấm nút phát động Cuộc thi “Tìm hiểu cải cách hành chính, chuyển đổi số năm 2026”. Ảnh: HX

Một trong những yếu tố góp phần tạo nên hiệu quả của các cuộc thi là sự chủ động, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia. Thay vì chỉ phát động chung, nhiều địa phương đã phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, trường học, thôn, tổ dân phố và đặc biệt là tổ chuyển đổi số cộng đồng để hỗ trợ người dân tiếp cận nền tảng trực tuyến.

Tại xã Vân Đình, các tổ chuyển đổi số cộng đồng tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký, truy cập nền tảng thi, quét mã QR và hoàn thành bài dự thi. Sự hỗ trợ trực tiếp này có ý nghĩa thiết thực, nhất là đối với những người còn hạn chế về kỹ năng sử dụng công nghệ. Không chỉ giúp người dân tham gia cuộc thi, quá trình hướng dẫn còn tạo cơ hội để họ làm quen với các thao tác trên môi trường số, từng bước nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến và tiện ích số.

Tương tự, tại xã Hòa Xá, việc lồng ghép tuyên truyền về VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt và dịch vụ công trực tuyến trong quá trình vận động dự thi đã giúp nội dung cuộc thi gắn chặt hơn với nhu cầu thực tế. Còn tại xã Hòa Lạc, việc xây dựng giải pháp phần mềm phục vụ cuộc thi và tổ chức trao đổi kinh nghiệm tại hội nghị tổng kết cho thấy sự quan tâm đến cả phương thức tổ chức lẫn hiệu quả ứng dụng công nghệ.

Đối với xã Ô Diên, việc gắn cuộc thi với phong trào “Bình dân học vụ số” cũng tạo thêm điều kiện để cán bộ, đảng viên và người dân chủ động cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực số.

Có thể thấy, từ xã Ô Diên, Hòa Lạc, Vân Đình đến Hòa Xá, mỗi địa phương có cách tổ chức và điểm nhấn riêng, song đều hướng tới mục tiêu chung là đưa CCHC và chuyển đổi số trở thành nội dung gần gũi trong công việc và đời sống. Những cuộc thi trực tuyến không chỉ giúp phổ biến kiến thức mà còn tạo môi trường để cán bộ, đảng viên và người dân chủ động tìm hiểu, thực hành, nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ.

Để những kết quả này tiếp tục được phát huy, các địa phương cần duy trì đổi mới phương thức tuyên truyền, chú trọng hướng dẫn thực hành, nhân rộng những sáng kiến hiệu quả và gắn kiến thức với chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Khi người dân hiểu, biết sử dụng và trực tiếp thụ hưởng các tiện ích số, chuyển đổi số sẽ không còn là nhiệm vụ riêng của cơ quan nhà nước mà trở thành nhu cầu, thói quen trong cộng đồng. Đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng chính quyền số gần dân, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.