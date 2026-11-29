Đông đảo quan khách và người dân tham dự lễ Khai mạc. Ảnh: MH

Hội chợ có quy mô trên 240 gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn, các tỉnh thành phố trong nước cùng nhiều doanh nghiệp Trung Quốc. Hội chợ diễn ra từ ngày 27/11 đến hết ngày 3/12/2026.

Phát biểu khai mạc Hội chợ, ông Đoàn Thanh Sơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết: Lạng Sơn có trên 231 km đường biên giới tiếp giáp với Quảng Tây - Trung Quốc, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 11 tháng đầu năm 2026 đạt trên 116,5 tỷ USD, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2025.

Với ưu thế nổi trội về vị trí địa lý, hệ thống cửa khẩu quốc tế thuận tiện, hiện đại, điều kiện giao thông tiếp tục được cải thiện mạnh mẽ, Lạng Sơn ngày càng khẳng định vị thế, vai trò là cửa ngõ trên bộ quan trọng nhất trong kết nối Việt Nam, các nước ASEAN với thị trường Trung Quốc rộng lớn.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn,Hội chợ Thương mại, Du lịch Quốc tế Việt – Trung được tổ chức thường niên, luân phiên tại Lạng Sơn và phía Quảng Tây (Trung Quốc), là một trong những kết quả hợp tác nổi bật giữa hai bên, diễn ra từ năm 2005 đến nay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn phát biểu khai mạc. Ảnh: MH

Kỳ Hội chợ năm nay được xác định là hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch tỉnh Lạng Sơn năm 2026, do UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo thực hiện, sẽ là cầu nối quan trọng để doanh nghiệp hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, thúc đẩy hoạt động giao thương, liên doanh liên kết mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, quảng bá điểm đến, giới thiệu và cung cấp thông tin về sản phẩm du lịch, các giá trị văn hóa đặc sắc, thúc đẩy liên kết phát triển du lịch giữa tỉnh Lạng Sơn và các địa phương trên cả nước với phía Quảng Tây.

“Điều này góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Lạng Sơn với Quảng Tây nói riêng, Việt Nam với Trung Quốc nói chung trong các lĩnh vực thương mại, du lịch và giao lưu Nhân dân”, ông Đoàn Thanh Sơn nhấn mạnh.

Hội chợ năm nay có chủ đề “Lạng Sơn - Cửa ngõ giao thương Việt Nam - ASEAN - Trung Quốc” là nơi giới thiệu các sản phẩm hàng hóa và kết nối thương mại, dịch vụ, sản xuất, cũng là dịp để quảng bá, xúc tiến, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực du lịch.

Một tiết mục nghệ thuật ấn tượng của nước bạn. Ảnh: MH

Theo quan sát của phóng viên Pháp luật Việt Nam, nhiều hàng hóa, đặc sản các vùng miền và của Trung Quốc được bày bán tại Hội chợ.

Với Lạng Sơn, nhiều sản phẩm do doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh này đã được giới thiệu rộng rãi, thu hút đông khách tham quan, mua sắm, có thể kể các sản phẩm nổi bật như dầu hồi xứ Lạng, chanh rừng Mẫu Sơn, trà Diếp cá, dầu Sở, rượu Mơ, xe điện....

Hội chợ Thương mại, Du lịch Quốc tế Việt - Trung năm 2026 diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi, ban đêm lạnh vừa, ban ngày nắng ấm, tạo điều kiện cho đông đảo người dân Lạng Sơn và du khách thập phương tham gia.

Nhiều sản phẩm của Lạng Sơn bày bán. Ảnh: MH

Sản phẩm đặc trưng của Lạng Sơn tại Hội chợ. Ảnh: MH

“Hội chợ năm nay được tổ chức rất hoành tráng, ấn tượng, với nhiều sản phẩm đẹp, giá cạnh tranh. Chương trình khai mạc hấp dẫn với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc của Lạng Sơn và Trung Quốc. Rất ấn tượng. Tôi đã trải nghiệm hội chợ và mua được nhiều đồ thiết thực phục vụ sinh hoạt gia đình. Mong năm sau Hội chợ tiếp tục được tổ chức”, một người dân Lạng Sơn chia sẻ.

Trong dịp Hội chợ lần này diễn ra nhiều hoạt động có ý nghĩa như Diễn Đàn kết nối chuỗi cung ứng trái cây tươi Việt Nam – Trung Quốc, Hội thảo Phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới và Kết nối giao thương, Hội nghị xúc tiến, quảng bá tiềm năng du lịch của tỉnh Lạng Sơn để tiếp tục thúc đẩy và nâng cao hơn nữa hiệu quả của hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử và phát triển du lịch, không chỉ của riêng tỉnh Lạng Sơn, mà còn của các địa phương trên cả nước với phía Trung Quốc.