Nhiều sản phẩm làng nghề đặc sắc của Hải Phòng được giới thiệu tại Hà Nội

Sự kiện diễn ra từ ngày 13 - 16/11/2026, tại Khu di tích lịch sử đặc biệt Hoàng thành Thăng Long. Festival lần này có quy mô 10.000 m2 với nhiều không gian chuyên biệt. Trong khuôn khổ chương trình còn có các hội thi sản phẩm thủ công châu Á - Thái Bình Dương; giao lưu văn hóa và trình diễn thời trang thủ công đặc sắc...

Tại đây, thành phố Hải Phòng đưa đến giới thiệu, quảng bá nhiều sản phẩm làng nghề tiêu biểu, đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn mẫu mã, truy xuất nguồn gốc, an toàn và mang đậm bản sắc văn hóa đặc trưng của địa phương.

Các sản phẩm của Làng nghề thêu ren thôn Xuân Nẻo, tại Festival. Ảnh: Ngọc Mai.

Hải Phòng có 4 gian hàng tiêu chuẩn tại không gian trưng bày, triển lãm sản phẩm làng nghề. Trong đó có 2 làng nghề và một nghề truyền thống của thành phố Hải Phòng tham gia.

Cụ thể, Làng nghề Gốm Chu đậu, với các sản phẩm gốm; đặc biệt có 5 sản phẩm 5 sao như bình Hoa Lam, bình Tỳ Bà, bình Giọt Ngọc, bình Phú Quý và bình Thiên Nga.

Làng nghề thêu ren thôn Xuân Nẻo, với các tác phẩm tranh thêu tay. Bên cạnh đó là nghề khắc in mộc bản Thanh Liễu, phường Tân Hưng.

Về các sản phẩm tham gia của thành phố đến từ CTCP Gốm Chu Đậu, đơn vị trưng bày, giới thiệu các tác phẩm gốm mỹ nghệ cao cấp và các dòng sản phẩm OCOP đặc sắc từ gốm Chu Đậu.

Đối với hộ kinh doanh Hòa Nhượng, trưng bày các sản phẩm tranh thêu tay truyền thống của làng nghề thêu ren thôn Xuân Nẻo.

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng; đại diện lãnh đạo Chi cục Phát triển nông thôn thành phố đến thăm các gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm và nghề truyền thống khắc in mộc bản Thanh Liễu. Ảnh: Ngọc Mai.

Còn Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Tân Hưng và và nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện trưng bày, giới thiệu các tác phẩm nghề truyền thống khắc in mộc bản Thanh Liễu như mộc bản khắc kinh sách, mộc bản phù, bùa, ấn triện, mộc bản khắc tranh và các sản phẩm khắc dấu, ấn triện…

Bà Bùi Thị Dung, Phó Chi cục Phát triển nông thôn thành phố Hải Phòng cho biết, mục đích tham gia sự kiện lần này của thành phố nhằm giới thiệu, quảng bá rộng rãi các giá trị văn hóa truyền thống, tinh hoa tay nghề và sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP đặc sắc tiêu biểu của thành phố tới công chúng, du khách trong nước và quốc tế.

Đồng thời, tạo điều kiện để các nghệ nhân, thợ giỏi, cơ sở sản xuất giao lưu, học hỏi, kết nối cung cầu, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường tiêu thụ; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển du lịch làng nghề…

Các sản phẩm đến từ CTCP Gốm Chu Đậu. Ảnh: Ngọc Mai.

Theo đại diện Ban tổ chức Festival, nhằm tiếp nối những kết quả từ các kỳ Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề đã được tổ chức tại Hà Nội, Festival năm 2026 với phạm vi kết nối toàn cầu là bước phát triển mới trong hoạt động giao lưu và hợp tác quốc tế về thủ công mỹ nghệ.

Các gian hàng trưng bày, trình diễn, trải nghiệm, thiết kế sáng tạo, chuyển đổi số, sản xuất xanh và xúc tiến thương mại tại Festival không chỉ giới thiệu sản phẩm mà còn tạo điều kiện để nghệ nhân, doanh nghiệp và các đối tác gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác phát triển…