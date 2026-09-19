Nhiều sân bay nội địa sẽ được lập kế hoạch đầu tư, nâng cấp, mở rộng

Máy bay của các hãng hàng không Việt Nam tại Sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vân Đồn; Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời; Công ty Cổ phần Hạ tầng hàng không Masterise để triển khai lập kế hoạch đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp, mở rộng các cảng hàng không.

Theo đó, nhằm triển khai quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Bộ Xây dựng đã tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của một số cảng hàng không.

Căn cứ theo Nghị định số 205/2026/NĐ-CP, Bộ Xây dựng đề nghị các doanh nghiệp cảng hàng không, nhà đầu tư cảng hàng không sau đây căn cứ quy hoạch chi tiết cảng hàng không được phê duyệt để nghiên cứu, tổ chức lập kế hoạch đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp, mở rộng cảng hàng không và gửi hồ sơ đến Bộ Xây dựng theo quy định.

ACV tổ chức lập kế hoạch đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp, mở rộng đối với các cảng hàng không: Cam Ranh, Liên Khương, Buôn Ma Thuột, Cà Mau; triển khai lập kế hoạch đầu tư xây dựng sau khi Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết đối với các cảng hàng không: Cát Bi, Vinh, Pleiku, Phù Cát, Tuy Hòa.

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Vân Đồn tổ chức lập kế hoạch đầu tư xây dựng cải tạo, mở rộng đối với Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời tổ chức lập kế hoạch đầu tư xây dựng cải tạo, mở rộng đối với Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc sau khi Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết.

Công ty cổ phần Hạ tầng hàng không Masterise tổ chức lập kế hoạch đầu tư xây dựng đối với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Theo quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, thời kỳ 2021-2030 duy trì quản lý, đầu tư, khai thác có hiệu quả các cảng hàng không hiện hữu; nghiên cứu quy hoạch, hình thành 36 cảng hàng không.

Cụ thể, có 19 cảng hàng không quốc tế gồm: Cao Bằng, Vân Đồn, Cát Bi, Nội Bài, Gia Bình, Ninh Bình, Thọ Xuân, Vinh, Phú Bài, Đà Nẵng, Chu Lai, Vân Phong, Cam Ranh, Liên Khương, Long Thành, Tân Sơn Nhất, Cần Thơ, Phú Quốc, Côn Đảo.

Giai đoạn này có 17 cảng hàng không nội địa gồm: Lai Châu, Điện Biên, Sa Pa, Nà Sản, Bạch Long Vĩ, Đồng Hới, Quảng Trị, Phù Cát, Tuy Hòa, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Măng Đen, Phan Thiết, Rạch Giá, Cà Mau, Thành Sơn, Thổ Chu.

Như vậy, các cảng hàng không được bổ sung trong giai đoạn này gồm: Ninh Bình, Gia Bình, Vân Phong, Lai Châu, Bạch Long Vĩ, Măng Đen, Phan Thiết.

Tầm nhìn đến năm 2050, hình thành 37 cảng hàng không, trong đó 17 cảng hàng không nội địa vẫn giữ nguyên như giai đoạn 2021-2030 và chỉ bổ sung thêm cảng hàng không thứ hai Vùng Thủ đô, nâng tổng số 20 cảng hàng không quốc tế./.