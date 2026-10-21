Thanh tra tỉnh An Giang vừa thông báo kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định trong quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn đặc khu Thổ Châu.

Theo kết luận thanh tra, nhiều cơ quan, đơn vị và địa phương có thiếu sót, vi phạm trong quá trình quản lý đất đai qua các thời kỳ.

Cụ thể, năm 2002, Sở Địa chính tỉnh Kiên Giang (cũ), nay thuộc tỉnh An Giang, đã tham mưu UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chồng lấn với 2.600m² đất đã giao cho Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ.

Thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm về đất đai tại đặc khu Thổ Châu. Ảnh: CTV

Trong khi đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang (cũ), giai đoạn 2008-2025, bị xác định thiếu trách nhiệm trong việc theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, dẫn đến vi phạm trong lĩnh vực đất đai.

Đối với công tác quản lý đất tại khu vực cảng cá, kết luận thanh tra nêu Xí nghiệp Quản lý bến, cảng cá Kiên Giang, Ban Quản lý cảng cá An Giang và một số đơn vị liên quan trong giai đoạn từ năm 2002 đến tháng 6/2026 đã quản lý đất đai thiếu chặt chẽ, để xảy ra tình trạng người dân sửa chữa, xây dựng nhà ở trên đất.

Đáng chú ý, UBND TP Phú Quốc (nay là đặc khu Phú Quốc) giai đoạn từ năm 2022 đến 30/6/2025 chưa xử lý dứt điểm 26/27 trường hợp vi phạm về đất đai tại Thổ Châu.

Thanh tra tỉnh An Giang cũng chỉ ra việc Trạm Khí tượng Hải văn Thổ Chu tự ý quản lý, sử dụng khoảng 6.868m² đất. Trong giai đoạn 2011 đến ngày 30/6/2025, UBND xã Thổ Châu buông lỏng quản lý, chưa xử lý 5 hộ dân đang sử dụng diện tích hơn 466m² tại khu vực trạm cấp nước trên đảo. Ngoài ra, còn tình trạng hàng chục hộ dân tự ý sử dụng đất.

Kiến nghị xử lý

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra tỉnh An Giang kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở NN&MT phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, xử lý diện tích đất bị chồng lấn không đúng quy định.

UBND đặc khu Thổ Châu được kiến nghị tổ chức kiểm tra, xác minh nguồn gốc và quá trình sử dụng đất của các hộ dân vi phạm, từ đó xử lý theo quy định pháp luật.

Đối với Trạm Khí tượng Hải văn Thổ Chu, cơ quan thanh tra kiến nghị chấm dứt toàn bộ việc cho các tổ chức, hộ gia đình thuê, mượn và sử dụng diện tích đất ngoài phạm vi được Nhà nước giao. Đơn vị này phải nộp hơn 171 triệu đồng vào ngân sách Nhà nước, là khoản tiền thu từ việc cho thuê mặt bằng không đúng quy định.

UBND xã Thổ Châu trước khi sắp xếp là cơ quan hành chính nhà nước thuộc UBND TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang cũ). Từ ngày 1/7/2025, toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã thành đặc khu Thổ Châu.