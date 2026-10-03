Nhiều sai phạm tại phòng khám đa khoa Thái Hà

Cụ thể, đoàn kiểm tra phát hiện các đối tượng có hành vi chỉ định thực hiện các dịch vụ không cần thiết, không có trong danh mục kỹ thuật, không có tác dụng chữa bệnh (cắt bao quy đầu, điều trị bằng tia hồng ngoại, điều trị bằng sóng ngắn...), tự ý điều chỉnh kết quả xét nghiệm theo hướng làm tăng thêm tình trạng bệnh nhằm “moi thêm tiền” của khách hàng; tự tổ chức sản xuất, kinh doanh thuốc đông y khi không được cơ quan quản lý cấp phép, nguồn gốc nguyên liệu, khu vực sản xuất và đóng gói thuốc đông y không đảm bảo, chất lượng sản phẩm chưa được kiểm chứng, nhưng quảng cảo sản phẩm đủ điều kiện, được sản xuất bằng công nghệ hiện đại.

Cơ quan An ninh điều tra làm việc với đối tượng

Đối tượng cầm đầu chỉ đạo các nhân viên mở tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền chuyển khoản của bệnh nhân nhằm trốn thuế, để ngoài sổ sách nhiều tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra CATP đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật Hình sự và “Tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam” theo Điều 348 Bộ luật Hình sự; ra quyết định khởi tố 3 bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam về các tội danh trên.

Nhân viên Phòng khám làm việc với Cơ quan An ninh điều tra

Cơ quan An ninh điều tra CATP đang tiếp tục tiến hành các hoạt động điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật có liên quan.

CATP Hà Nội khuyến cáo người dân cần thận trọng trong việc lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh uy tín. Các cơ sở y tế chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về khám, chữa bệnh. Đồng thời, đề nghị người dân đã sử dụng dịch vụ tại Phòng khám đa khoa Thái Hà liên hệ Cơ quan An ninh điều tra CATP để trình báo, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp (Địa chỉ: số 58 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội).