Nhiều sắc màu âm nhạc hội tụ tại vòng Sơ khảo cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2026

Không chỉ là dịp để các thí sinh thể hiện khả năng thanh nhạc, cuộc thi còn mở ra cơ hội cho những tài năng trẻ khẳng định bản sắc, nuôi dưỡng ước mơ và đến gần hơn với công chúng yêu âm nhạc Thủ đô.

Trải qua nhiều mùa tổ chức, “Tiếng hát Hà Nội” đã trở thành một cuộc thi âm nhạc có uy tín, gắn với hành trình phát hiện và bồi dưỡng nhiều giọng ca được công chúng yêu mến. Khởi nguồn từ năm 1994, cuộc thi từng bước khẳng định vị trí trong đời sống văn hóa nghệ thuật của Thủ đô. Từ khi được tổ chức trở lại thường xuyên từ năm 2023, chương trình có những đổi mới về quy mô, định dạng và phương thức tiếp cận khán giả. Trong ảnh: Ban Giám khảo tại vòng Sơ khảo của cuộc thi Tiếng hát Hà Nội năm 2026.

Các thí sinh tham dự vòng Sơ khảo cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội" năm 2026.

Tại vòng sơ khảo năm nay, các thí sinh mang đến không khí tranh tài hào hứng với nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau. Mỗi phần trình diễn là một câu chuyện riêng, được thể hiện bằng chất giọng, cảm xúc và cá tính nghệ thuật của người dự thi.

Có kỹ thuật thanh nhạc vững vàng, cách xử lý tinh tế, nhiều thí sinh chinh phục người nghe bằng sự truyền cảm, phong thái tự tin, trẻ trung.

Điểm đáng chú ý là tinh thần nghiêm túc, sự đầu tư và nhiệt huyết của các thí sinh trong từng tiết mục, từ cách lựa chọn ca khúc đến kỹ năng biểu diễn trên sân khấu.

Những phần thể hiện giàu cảm hứng không chỉ cho thấy niềm đam mê ca hát mà còn phản ánh khát vọng được thử sức, được công nhận và phát triển trên con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Năm 2026, cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội" do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức tiếp tục đổi mới khi mở rộng không gian thể hiện với 4 phong cách đăng ký dự thi, gồm: Thính phòng, Dân gian, Âm nhạc đương đại và Sáng tạo, biểu diễn đa năng.

Cách phân chia này tạo điều kiện để thí sinh phát huy thế mạnh, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận cho những cá tính âm nhạc đa dạng.

Theo kế hoạch, khoảng 200 thí sinh sẽ được lựa chọn qua vòng sơ khảo đầu tiên, trước khi chọn ra 60 giọng hát xuất sắc vào bán kết. Từ đây, 30 thí sinh bước tiếp vào các đêm chung kết, trong đó có 24 thí sinh được hội đồng chuyên môn lựa chọn và 6 thí sinh sẽ thông qua bình chọn của khán giả trên nền tảng số.

Sau ba đêm chung kết theo các phong cách, 12 thí sinh xuất sắc nhất sẽ tranh tài tại đêm chung kết xếp hạng và trao giải. Trong số này, 9 thí sinh do Ban Giám khảo lựa chọn và 3 thí sinh được trao cơ hội thông qua bình chọn của khán giả.

Cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội 2026” được đầu tư đáng kể về cơ cấu giải thưởng. Giải Đặc biệt có tổng trị giá khoảng 700 triệu đồng, gồm 200 triệu đồng tiền mặt và 1 ô tô điện VinFast VF5 Plus. Bên cạnh đó là 3 giải Nhất, 3 giải Nhì, 3 giải Ba cùng hai giải chuyên đề.

Từ những phần trình diễn đầy nhiệt huyết tại vòng sơ khảo, “Tiếng hát Hà Nội 2026” đang từng bước tạo nên không gian kết nối giữa người trẻ với nghệ thuật, giữa tài năng mới với công chúng, góp phần làm phong phú đời sống âm nhạc và thúc đẩy công nghiệp văn hóa của Thủ đô.