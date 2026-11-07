Nhiều runner gục ngã giữa đường đua trong 2 tháng, có người 21 tuổi

Yoo Ji-won, người có tầm ảnh hưởng trong giới chạy bộ Hàn Quốc, đã qua đời sau khi gục ngã trong cuộc đua Seoul Race 2026. Ảnh: Oh My News.

Chạy bộ là một trong những hình thức vận động phổ biến, giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, kiểm soát cân nặng và nâng cao thể lực. Tuy nhiên, những trường hợp vận động viên đột ngột gục ngã, tử vong trong hoặc sau các cuộc đua gần đây cũng đặt ra vấn đề về nguy cơ sức khỏe khi tham gia hoạt động thể lực cường độ cao.

Những sự cố đau lòng trên đường chạy quốc tế

Trong khoảng hai tháng qua, nhiều sự cố nghiêm trọng đã xảy ra tại các giải chạy ở nhiều quốc gia, khiến các runner tử vong ngay trên đường đua hoặc sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngày 6/9, Ấn Độ: Runner 65 tuổi qua đời sau cơn đau tim

Sanjay Shamrao Kadam, 65 tuổi, đến từ Pune, tử vong sau khi tham gia giải Satara Hill Half Marathon tại bang Maharashtra, Ấn Độ.

Theo Times of India, ông bị đau ngực khi gần về đích rồi gục xuống lúc chạy xuống dốc. Một bác sĩ tim mạch có mặt tại giải đã phát hiện tình trạng ngừng tim và tiến hành hồi sức. Dù được đưa đến bệnh viện can thiệp mạch vành, ông Kadam tiếp tục bị nhồi máu cơ tim nghiêm trọng và qua đời vào chiều cùng ngày.

Ông từng là nhà khoa học máy tính tại Trung tâm Phát triển Điện toán tiên tiến (C-DAC), đã nghỉ hưu và duy trì thói quen chạy bộ hàng ngày.

Ngày 13/9, Anh: Hai runner 25 tuổi tử vong tại Great North Run

Hai nam runner cùng 25 tuổi tử vong sau khi gục ngã trong giải bán marathon Great North Run tại vùng đông bắc nước Anh.

Theo Sky News, sự kiện có khoảng 63.000 người tham gia. Hai vận động viên đều đến từ vùng đông bắc nước Anh và cùng thi đấu ở cự ly khoảng 21,1 km. Ban tổ chức cho biết các đội ngũ y tế đã nỗ lực cứu chữa nhưng không thành công. Nguyên nhân tử vong chưa được công bố.

Ngày 4/10, Mỹ: Treyton Lara, 24 tuổi, gục ngã tại Portland Marathon

Treyton Lara, 24 tuổi, đột ngột gục xuống khi tham gia Portland Marathon tại bang Oregon, Mỹ, ở mốc khoảng 32 km. Theo đài KGW, anh bị ngừng tim, được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi, chỉ vài ngày trước sinh nhật tuổi 25. Vợ Lara cho biết trước đó anh vẫn chạy bình thường, thậm chí dừng lại hôn cô khi đi qua khu vực cổ vũ. Gia đình mô tả anh là người khỏe mạnh, yêu thể thao và thường xuyên tập luyện.

Ngày 4/10, Mỹ: John Meise, 36 tuổi, tử vong sau giải Milwaukee Lakefront

Cũng trong ngày 4/10, John Meise, 36 tuổi, tử vong sau khi gục ngã tại giải Milwaukee Lakefront Marathon ở bang Wisconsin, Mỹ. Theo đài CBS 58, anh được đưa từ đường chạy đến bệnh viện nhưng không qua khỏi. Ban tổ chức cho biết sự cố xảy ra khi Meise đang ở khoảng mốc 11-13 km. Gia đình cho biết anh là người chồng, người cha của 4 người con. Sau sự việc, ban tổ chức lên kế hoạch tổ chức chạy gây quỹ hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Hình ảnh John Meise bên vợ và các con. Anh là cha của 4 người con, qua đời sau sự cố sức khỏe tại giải marathon ở Milwaukee, bang Wisconsin. Ảnh: Marathon Handbook.

Ngày 4/10, Wales: Ross Williams-Griffiths, 24 tuổi, ngừng tim tại Cardiff Half Marathon

Ross Williams-Griffiths, 24 tuổi, tử vong khi tham gia giải bán marathon Cardiff Half Marathon cùng bạn gái. Cả hai chạy nhằm gây quỹ cho tổ chức từ thiện hỗ trợ bệnh nhân ung thư Tenovus Cancer Care.

Theo BBC, ban tổ chức Run4Wales xác nhận Ross bị ngừng tim đột ngột trong cuộc đua. Gia đình cho biết anh là người năng động, yêu thể thao, thường xuyên chơi bóng đá, golf, trượt tuyết và chạy bộ. Người thân hy vọng câu chuyện của Ross sẽ nâng cao nhận thức về nguy cơ ngừng tim đột ngột và tầm quan trọng của việc kiểm tra sức khỏe trước khi tham gia các hoạt động thể lực cường độ cao.

Ngày 11/10, Hàn Quốc: Nữ runner 25 tuổi gục ngã cách vạch đích 500 m

Yoo Ji Won, 25 tuổi, nghiên cứu sinh tại Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST), tử vong sau khi gục ngã tại giải Seoul Race. Cô gặp sự cố ở mốc 20,6 km, chỉ cách vạch đích khoảng 500 m.

Nhân viên y tế nhanh chóng tiến hành hồi sức tim phổi tại chỗ và đưa cô đến bệnh viện, nhưng không thể cứu sống nữ runner. Yoo Ji Won có niềm đam mê chạy bộ, từng hoàn thành cự ly marathon vào tháng 3 với thành tích 2 giờ 56 phút 32 giây. Cô đồng thời nghiên cứu chất bán dẫn phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) tại KAIST. Nguyên nhân tử vong chưa được công bố.

Ngày 17/10, Indonesia: Sinh viên 21 tuổi tử vong tại ITB Ultra Marathon

Dody Muhammad Pasha, sinh viên ngành kỹ thuật khai thác mỏ tại Viện Công nghệ Bandung (ITB), tử vong khi tham gia giải ITB Ultra Marathon 2026 ở tỉnh Tây Java, Indonesia. Theo hãng thông tấn ANTARA, sự cố xảy ra tại khu vực Cianjur khi nam sinh thi đấu nội dung chạy tiếp sức.

Dody được sơ cứu tại đường chạy rồi chuyển đến Bệnh viện Dr. Hafiz Cianjur, nhưng không qua khỏi dù được các bác sĩ nỗ lực điều trị.

Giải chạy thu hút 5.216 người tham gia. Sau sự việc, ban tổ chức và nhà trường gửi lời chia buồn đến gia đình, đồng thời khuyến cáo runner chú ý sức khỏe khi tập luyện và thi đấu.

Dody Muhammad Pasha gặp vấn đề sức khỏe và ngã quỵ khi đang tham gia chặng chạy ở tuổi 21. Ảnh: LENTERA.

Ngày 1/11, Malaysia: Runner 42 tuổi tử vong tại Garmin Run

Trường hợp mới nhất được ghi nhận tại Putrajaya, Malaysia, khi một người đàn ông 42 tuổi bất tỉnh trong lúc tham gia sự kiện Garmin Run.

Theo hãng thông tấn Bernama, cảnh sát trưởng quận Putrajaya Aidi Sham Mohamed cho biết nạn nhân được đưa đến khoa cấp cứu Bệnh viện Putrajaya lúc 6h52. Dù được các bác sĩ hồi sức, ông được xác nhận tử vong hai phút sau đó.

Những người tham gia cho biết sự cố xảy ra gần mốc 19 km của cự ly bán marathon 21 km. Kiểm tra ban đầu không ghi nhận tiền sử bệnh lý của nạn nhân. Nguyên nhân tử vong sẽ được xác định qua khám nghiệm tử thi.

Ngừng tim khi chạy đường dài: Nguy cơ hiếm gặp nhưng không thể chủ quan

Những trường hợp trên cho thấy sự cố sức khỏe nghiêm trọng có thể xảy ra ở nhiều độ tuổi, từ người mới 21 tuổi đến những runner ngoài 60 tuổi. Một số người có kinh nghiệm thi đấu, tập luyện thường xuyên nhưng vẫn gặp biến cố trong quá trình vận động.

Nghiên cứu đăng trên tạp chí JAMA năm 2025 phân tích dữ liệu của 29.311.597 lượt hoàn thành marathon và bán marathon tại Mỹ trong giai đoạn 2010-2023. Các nhà khoa học ghi nhận 176 trường hợp ngừng tim, trong đó 59 người tử vong.

Tỷ lệ ngừng tim là 0,60/100.000 lượt tham gia, tương đương khoảng một trường hợp trên 166.667 lượt. Tỷ lệ tử vong do ngừng tim là 0,20/100.000 lượt, tương đương một trường hợp trên 500.000 lượt.

Nghiên cứu cũng ghi nhận ngừng tim phổ biến hơn ở nam giới so với nữ giới và ở cự ly marathon so với bán marathon. Trong những trường hợp xác định được nguyên nhân, bệnh động mạch vành là yếu tố thường gặp nhất.

Đáng chú ý, tỷ lệ tử vong trong nhóm bị ngừng tim đã giảm từ 71% trong giai đoạn 2000-2009 xuống 34% trong giai đoạn 2010-2023. Các tác giả cho rằng hệ thống ứng phó cấp cứu hiệu quả, đặc biệt là khả năng tiếp cận nhanh với máy khử rung tim tự động (AED), góp phần cải thiện khả năng sống sót.

Để hạn chế rủi ro, người chạy bộ cần xây dựng kế hoạch tập luyện phù hợp với thể trạng, tăng dần cường độ và không đột ngột tham gia các cự ly dài khi chưa chuẩn bị đầy đủ. Người có bệnh nền tim mạch hoặc yếu tố nguy cơ nên trao đổi với bác sĩ trước khi tham gia các cuộc đua cường độ cao.

Đặc biệt, nếu xuất hiện đau hoặc tức ngực, khó thở bất thường, chóng mặt, choáng váng hay cảm giác sắp ngất khi chạy, người tập cần dừng vận động và tìm kiếm trợ giúp y tế ngay. Không nên cố gắng hoàn thành đường đua khi cơ thể có dấu hiệu bất thường.