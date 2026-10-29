Nhiều quyết sách mạnh mẽ, tháo gỡ 'điểm nghẽn'

Phó Chủ tịch UBND xã Thường Tín Nguyễn Văn Tản:

Kỳ vọng đường sắt đô thị mở ra không gian phát triển mới

Chúng tôi kỳ vọng các dự án đường sắt đô thị được triển khai sẽ tạo bước đột phá về hạ tầng giao thông, mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực kết nối của Thủ đô. Đây không chỉ là giải pháp đáp ứng nhu cầu đi lại trước mắt, mà còn là tầm nhìn quy hoạch có ý nghĩa trong 50 năm, 100 năm tới, tạo nền tảng để Hà Nội phát triển hiện đại, văn minh và bền vững.

Phó Chủ tịch UBND xã Thường Tín Nguyễn Văn Tản. Ảnh: PV

Đối với xã Thường Tín, hệ thống đường sắt đô thị khi được đầu tư đồng bộ sẽ tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, phát triển logistics, công nghiệp văn hóa, dịch vụ và kết nối các trung tâm đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực. Đặc biệt, trong bối cảnh thành phố triển khai nhiều dự án quy mô lớn, trong đó có Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, hạ tầng đường sắt sẽ góp phần nâng cao khả năng kết nối, tạo thêm động lực thu hút đầu tư và khai thác hiệu quả tiềm năng của khu vực phía Nam Thủ đô.

Qua thực tiễn triển khai dự án, chúng tôi nhận thấy người dân đồng thuận và mong chờ các tuyến đường sắt đô thị sớm được hiện thực hóa bởi những lợi ích thiết thực đối với đời sống và cơ hội phát triển của địa phương. Đến nay, xã Thường Tín đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án đường sắt đô thị. Kết quả này thể hiện quyết tâm của chính quyền và sự đồng hành của nhân dân trong thực hiện các công trình trọng điểm. Chúng tôi mong muốn thành phố tiếp tục tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, đẩy nhanh tiến độ đầu tư và bảo đảm tính đồng bộ của mạng lưới giao thông, để đường sắt đô thị thực sự trở thành động lực phát triển lâu dài của Thủ đô.

Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật ANVI:

Bảo vệ quyền lợi cư dân từ những giải pháp phù hợp thực tiễn

Việc HĐND thành phố Hà Nội thông qua cơ chế bảo đảm quyền lợi cư dân tại 12 dự án Mường Thanh thể hiện cách tiếp cận thực tế, hướng đến giải quyết những tồn tại kéo dài mà không đẩy người dân vào tình thế chịu thiệt thòi. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm đến những người đã bỏ tiền mua nhà, hoàn thành nghĩa vụ thanh toán và sinh sống ổn định nhiều năm, nhưng không phải là chủ thể gây ra các vi phạm tại dự án.

Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật ANVI. Ảnh: PV

Tôi cho rằng, phương án xử lý cần căn cứ vào hiện trạng và tính chất vi phạm của từng công trình, thay vì áp dụng một cách cứng nhắc. Không phải mọi sai phạm về quy hoạch, mật độ xây dựng hay chỉ tiêu kỹ thuật đều dẫn đến cùng một phương án xử lý. Nếu công trình vẫn có khả năng khắc phục, thành phố nên ưu tiên nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật, bổ sung hạ tầng hoặc điều chỉnh theo quy định pháp luật. Cách làm này vừa tránh lãng phí tài sản xã hội, vừa hạn chế những xáo trộn lớn đối với cuộc sống của cư dân.

Tuy nhiên, xử lý linh hoạt không đồng nghĩa với việc bỏ qua vi phạm. Theo tôi, cần đánh giá khách quan mức độ sai phạm, khả năng khắc phục và các hệ lụy có thể phát sinh trước khi quyết định giữ lại, cải tạo hay tháo dỡ từng hạng mục. Đặc biệt, những yêu cầu bắt buộc về an toàn kết cấu, phòng cháy, chữa cháy, thoát nạn và hạ tầng thiết yếu phải được đặt lên hàng đầu. Bất kỳ nguy cơ nào trực tiếp đe dọa tính mạng, sức khỏe người dân cũng cần được xử lý kịp thời.

Điều quan trọng là lựa chọn được phương án giải quyết phù hợp nhất với từng dự án, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu quản lý và quyền lợi chính đáng của cư dân. Với những tồn tại có thể khắc phục trong khuôn khổ pháp luật, thành phố nên tạo điều kiện để chủ đầu tư thực hiện các biện pháp cần thiết, đồng thời giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là xử lý sai phạm mà còn phải bảo đảm an toàn, ổn định đời sống người dân và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội.

Luật sư Nguyễn Hải Lăng, Công ty Luật TNHH Hồng Hạnh Vân Canh:

Bảo đảm công bằng trong quản lý đô thị

HĐND thành phố Hà Nội thông qua Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả đối với 12 dự án có vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng liên quan đến Tập đoàn Mường Thanh là quyết định cần thiết, thể hiện quyết tâm của thành phố trong giải quyết những tồn tại kéo dài.

Tôi đánh giá cao chủ trương này, bởi nếu không được xử lý dứt điểm, các vi phạm tiếp tục gây khó khăn cho công tác quản lý đô thị, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân và phát sinh những hệ lụy lâu dài. Nghị quyết tạo cơ sở để thành phố rà soát, phân loại và lựa chọn phương án xử lý phù hợp với từng dự án, trên nguyên tắc thượng tôn pháp luật và bảo đảm lợi ích chung.

Luật sư Nguyễn Hải Lăng, Công ty Luật TNHH Hồng Hạnh Vân Canh. Ảnh: PV

Theo tôi, điều quan trọng là phải phân định rõ giữa khắc phục hậu quả và hợp thức hóa sai phạm. Những công trình, hạng mục chỉ được xem xét tiếp tục tồn tại khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định, bảo đảm an toàn xây dựng, phòng cháy, chữa cháy, phù hợp với yêu cầu quy hoạch và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính. Những phần công trình không đủ điều kiện vẫn phải được xử lý nghiêm. Cùng với đó, cần làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình quy hoạch, cấp phép, kiểm tra và xử lý vi phạm, tránh tình trạng chỉ khắc phục hậu quả mà chưa xác định đầy đủ trách nhiệm.

Một vấn đề đặc biệt quan trọng là bảo vệ quyền lợi chính đáng của những người đã mua nhà, sinh sống ổn định và không có lỗi trong các vi phạm của chủ đầu tư. Thành phố cần rà soát từng trường hợp, công khai phương án xử lý và giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu, cấp giấy chứng nhận, bồi thường hoặc bố trí chỗ ở theo đúng quy định pháp luật.

Theo tôi, mục tiêu của Nghị quyết không phải là phá dỡ bằng mọi giá, cũng không phải hợp thức hóa bằng mọi giá, mà là giải quyết từng trường hợp trên cơ sở pháp luật, bảo đảm an toàn, công bằng và hài hòa lợi ích. Nếu được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, nghị quyết sẽ góp phần lập lại kỷ cương trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đồng thời củng cố niềm tin của người dân vào quyết tâm và trách nhiệm của chính quyền thành phố.

Chị Vũ Thị Kim, người dân ngõ 252 Quan Hoa, phường Nghĩa Đô:

Đầu tư công trình thể thao phải đi đôi với hiệu quả khai thác

Tôi đồng tình với việc thành phố chủ động ban hành các cơ chế, chính sách để thúc đẩy những dự án quan trọng và tháo gỡ vướng mắc trong phát triển đô thị. Đặc biệt, đối với tổ hợp nhà tập luyện và thi đấu thể thao đa năng tại Mỹ Đình, tôi kỳ vọng đây sẽ là công trình có quy mô, chất lượng và công năng tương xứng với vị thế của Thủ đô. Công trình không chỉ đáp ứng yêu cầu tổ chức các giải đấu lớn, sự kiện thể thao trong nước và quốc tế, mà còn góp phần phục vụ nhu cầu tập luyện thể dục, thể thao ngày càng cao của người dân.

Chị Vũ Thị Kim, người dân ngõ 252 Quan Hoa, phường Nghĩa Đô. Ảnh: PV

Theo tôi, hiệu quả của công trình không chỉ được đánh giá bằng quy mô xây dựng hay mức độ hiện đại của trang thiết bị, mà quan trọng hơn là tần suất sử dụng, chất lượng phục vụ và những giá trị thực tế mang lại cho cộng đồng. Vì vậy, ngay từ khâu chuẩn bị đầu tư, các cơ quan, đơn vị cần xây dựng phương án vận hành cụ thể, xác định rõ đơn vị quản lý, cơ chế khai thác, kinh phí duy tu, bảo dưỡng và trách nhiệm bảo đảm chất lượng. Công trình được đầu tư bằng nguồn lực lớn của thành phố cần phát huy giá trị thường xuyên, mang lại lợi ích thiết thực, chứ không chỉ tạo dấu ấn về kiến trúc hay quy mô.

Bên cạnh đó, khả năng kết nối giao thông cần được tính toán đồng bộ. Những công trình có sức chứa lớn thường tập trung đông người trong cùng một thời điểm. Nếu thiếu phương án tổ chức giao thông, bố trí bãi đỗ xe, phân luồng và kết nối với hệ thống vận tải công cộng, khu vực xung quanh có thể phát sinh ùn tắc, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Vì vậy, thành phố cần gắn việc đầu tư công trình với phương án tổ chức giao thông và hạ tầng phụ trợ, bảo đảm thuận tiện, an toàn trong quá trình sử dụng.

Tôi cho rằng, xây dựng mới chỉ là bước đầu, điều quan trọng hơn là tổ chức quản lý, vận hành chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả trong suốt quá trình khai thác. Thành phố cần có cơ chế giám sát rõ ràng, đánh giá định kỳ về hiệu suất sử dụng, chất lượng dịch vụ, chi phí vận hành và mức độ đáp ứng nhu cầu xã hội. Làm tốt những khâu này sẽ giúp công trình trở thành thiết chế thể thao có giá trị lâu dài, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao quần chúng và tạo điều kiện để Hà Nội phát triển thể thao thành tích cao.