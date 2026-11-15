Nhiều quỹ lớn tiếp tục tăng tỷ trọng tiền mặt, phòng ngừa thị trường nhiều biến động

Một trong những điểm đáng chú ý trong tháng 10 là xu hướng gia tăng tỷ trọng tiền tại các quỹ mở cổ phiếu tiếp tục diễn ra. Có 20/37 quỹ mở tăng tỷ trọng tiền, thấp hơn so với 24/37 quỹ trong tháng 9.

Tuy nhiên, động thái này vẫn xuất hiện ở nhiều quỹ có quy mô tài sản lớn, cho thấy các nhà quản lý quỹ chưa sẵn sàng gia tăng mạnh tỷ trọng cổ phiếu trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

VLGF là trường hợp đáng chú ý khi tăng tỷ trọng tiền tháng thứ ba liên tiếp, từ 11,9% trong tháng 9 lên 16,9% trong tháng 10. Đặc biệt, khoản tiền gửi ngân hàng của quỹ tăng gấp 3,6 lần so với tháng trước. VINACAPITAL-VESAF và VINACAPITAL-VEOF cũng tiếp tục nâng tỷ trọng tiền lên lần lượt 14% và 12%.

Trong khi đó, SSI-SCA có động thái tăng mạnh tỷ trọng tiền, từ 21,4% lên 36,1%. Đây là một trong những mức nắm giữ tiền cao đáng chú ý trong nhóm quỹ mở được thống kê. VFMVSF cũng nâng tỷ trọng tiền từ 10% lên 10,5%.

Ở chiều ngược lại, một số quỹ giảm tỷ trọng tiền để gia tăng mức độ đầu tư vào tài sản khác. DCDS giảm tỷ trọng tiền từ 15,5% xuống 11,6%; DCDE giảm từ 27,7% xuống 22,6%; VINACAPITAL-VMEEF giảm từ 15% xuống 12,2%. Tuy nhiên, xu hướng chung vẫn nghiêng về việc duy trì thanh khoản và hạn chế rủi ro trước những biến động của thị trường.

Về cơ cấu danh mục, tháng 10 ghi nhận sự thay đổi đáng chú ý khi các quỹ đầu tư chuyển sang mua ròng nhóm bất động sản, đồng thời đảo chiều bán ròng cổ phiếu ngân hàng và tiếp tục giảm nắm giữ nhóm chứng khoán.

Trong nhóm cổ phiếu được mua ròng, TCH dẫn đầu với khoảng 4,9 triệu cổ phiếu, tiếp đến là DXG với 4,1 triệu cổ phiếu. Đây cũng là hai mã duy trì trạng thái được các quỹ mua ròng tháng thứ ba liên tiếp. Các cổ phiếu bất động sản khác như KDH, VRE, IDC và VHM cũng nằm trong danh sách được mua ròng. Lực cầu đối với nhóm này đến từ các quỹ mở VFMVSF và một số ETF như FUEVN100, FUEDCMID.

MSN là cổ phiếu được nhiều quỹ tham gia mua ròng nhất, với khoảng 18 quỹ. Trong đó, DCDS đóng góp hơn 49% tổng khối lượng mua ròng, bên cạnh hoạt động mua của TCEF và động thái mua trở lại từ DCDS, DCDE. MBB cũng tiếp tục được mua ròng tháng thứ ba liên tiếp, chủ yếu nhờ lực cầu từ DCDS, VINACAPITAL-VESAF và EVESG.

Ở chiều bán ròng, OCB là cổ phiếu chịu áp lực lớn nhất với khoảng 21,2 triệu cổ phiếu, tiếp đến là FPT với 16,7 triệu cổ phiếu và HPG với 14,9 triệu cổ phiếu. Nhóm ngân hàng ghi nhận hoạt động bán ròng tại OCB, VPB và STB. Đáng chú ý, OCB bị bán ròng tháng thứ tư liên tiếp, phần lớn đến từ PYN Elite, với khoảng 21 triệu cổ phiếu, tương đương gần 99% tổng khối lượng bán ròng tại mã này.

Nhóm chứng khoán cũng tiếp tục nằm trong danh sách bị các quỹ giảm nắm giữ, với các mã SHS, VCI và TCX. SHS bị bán ròng tháng thứ sáu liên tiếp, với lực bán đến từ các quỹ ngoại như PYN Elite và VanEck Vietnam ETF, Global X MSCI Vietnam. Riêng FPT là cổ phiếu có số lượng quỹ tham gia bán ròng nhiều nhất, khoảng 27 quỹ, chủ yếu đến từ PYN Elite, tiếp đến là VLGF và DCDS.

Diễn biến dòng tiền trong tháng 10/2026 cho thấy các quỹ cổ phiếu vẫn chịu sức ép đáng kể từ hoạt động rút vốn, trong khi hiệu suất đầu tư chưa có sự cải thiện đủ mạnh để tạo động lực thu hút dòng tiền quay trở lại. Việc quỹ mở và quỹ đóng gia tăng quy mô rút ròng, cùng với xu hướng nâng tỷ trọng tiền tại nhiều quỹ lớn, phản ánh tâm lý thận trọng của các nhà quản lý trước diễn biến thị trường.

Dù vậy, hoạt động mua bán trong danh mục vẫn có sự phân hóa rõ rệt. Các quỹ không rút vốn đồng loạt khỏi thị trường mà chủ động tái cơ cấu, tăng nắm giữ một số cổ phiếu bất động sản và doanh nghiệp riêng lẻ, đồng thời giảm tỷ trọng tại ngân hàng, chứng khoán và một số cổ phiếu vốn hóa lớn.