Nhiều quy định mới siết tình trạng xe hợp đồng 'đội lốt' xe tuyến cố định

Ngày 2/11, Bộ Công an đã công bố các nội dung về một số quy định mới để doanh nghiệp hoạt động vận tải và người dân cần lưu ý liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe hợp đồng.

Xe hợp đồng trá hình tuyến cố định vẫn tồn tại phức tạp, cần chế tài mạnh quản lý, xử nghiêm.

Theo Bộ Công an, xe hợp đồng là loại hình vận tải đáp ứng ngày càng đa dạng nhu cầu đi lại của người dân, từ đưa đón học sinh, công nhân, khách du lịch đến phục vụ các nhóm khách riêng.

Tuy nhiên, tình trạng một số xe mang danh nghĩa xe hợp đồng nhưng bán vé, nhận đặt chỗ, chạy theo giờ và tuyến cố định, hình thành các điểm đón, trả khách cố định thường xuyên... đặt ra yêu cầu phải quản lý chặt hơn.

Nghị định số 218/2026/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2024/NĐ-CP về hoạt động vận tải đường bộ) và Nghị định số 238/2026/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP) đã bổ sung những quy định mới đáng chú ý đối với hoạt động của xe hợp đồng.

Theo quy định của các Nghị định mới, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng không được xác nhận đặt chỗ cho từng hành khách đi xe; không được bán vé; không được thu tiền.

CSGT Hà Nội thường xuyên kiểm soát các loại hình xe chở khách, ngăn vi phạm.

Đồng thời, không được ấn định hành trình, lịch trình cố định để phục vụ cho nhiều hành khách hoặc nhiều người thuê vận tải khác nhau. Đây là những giới hạn cốt lõi để phân biệt vận tải hành khách theo hợp đồng với các loại hình vận tải khác.

Nghị định 218/2026/NĐ-CP cũng bổ sung quy định không được sử dụng xe kinh doanh vận tải đón, trả khách tại trụ sở chính, trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc tại một địa điểm cố định khác do đơn vị kinh doanh vận tải thuê, hợp tác kinh doanh trên các tuyến đường phố.

Như vậy, quy định mới không chỉ dừng ở việc cấm bán vé hay nhận đặt chỗ từng hành khách, mà đi sâu vào cách thức tổ chức chuyến xe trên thực tế.

Cũng theo Bộ Công an, thực tế cho thấy, dấu hiệu dễ nhận biết của xe hợp đồng hoạt động biến tướng là việc hình thành các “điểm đón quen”, nơi hành khách tập trung vào một số khung giờ nhất định rồi được xe đưa đi theo một hành trình lặp lại.

Để xử lý, Nghị định 218/2026 bổ sung quy định trực tiếp đối với vấn đề này. Theo đó, đơn vị vận tải không được sử dụng xe kinh doanh vận tải đón, trả khách tại trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm cố định khác do đơn vị thuê, hợp tác kinh doanh trên các tuyến đường phố.

"Quy định này có ý nghĩa quan trọng trong việc xử lý tình trạng xe hợp đồng “đội lốt” xe tuyến cố định. Nếu không kiểm soát, những điểm đón, trả khách tự phát có thể dần hình thành các “bến cóc”, gây mất trật tự giao thông, cản trở phương tiện khác và tạo môi trường cạnh tranh không bình đẳng giữa các loại hình vận tải", Bộ Công an khẳng định.

Không chỉ xử lý trực tiếp, CSGT còn ứng dụng mạnh mẽ camera AI để phát hiện vi phạm liên quan xe khách.

Về trách nhiệm của lái xe, điểm g khoản 3 Điều 20 Nghị định số 168/2024 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238/2026) quy định, phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng đối với người lái xe khách theo hợp đồng, chở người không có tên trong danh sách; đón, trả khách không đúng địa điểm hoặc tại trụ sở chính, trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm cố định khác do đơn vị kinh doanh vận tải thuê, hợp tác kinh doanh trên các tuyến đường phố.

Đối với cá nhân, tổ chức kinh doanh vận tải vi phạm sẽ bị phạt từ 5 - 6 triệu đồng đối với cá nhân, từ 10 - 12 triệu đồng đối với tổ chức (theo điểm e khoản 7 Điều 26 Nghị định số 168/2024, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238/2026); bị tước quyền sử dụng phù hiệu từ 1 - 3 tháng.