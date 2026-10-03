Nhiều quốc gia phản đối việc cắt giảm ngân sách của EU

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 2/10, 17 nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Italy, Tây Ban Nha và Ba Lan, đã ký một bức thư gửi tới quốc gia đang giữ ghế Chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu là Ireland nhằm phản đối việc cắt giảm ngân sách của EU và yêu cầu giữ nguyên gần 900 tỷ euro trong dự thảo ngân sách sắp tới, dự kiến sẽ được công bố vào tuần tới.

Trong bức thư này, những quốc gia trên đã công khai cảnh báo chống lại việc cắt giảm chi tiêu cho nông nghiệp và phát triển vùng trong ngân sách dành cho 7 năm tới. Động thái trên châm ngòi cho những căng thẳng giữa những quốc gia này và phe đối trọng gồm 6 quốc gia do Đức dẫn đầu, vốn kêu gọi cắt giảm ngân sách hàng trăm tỷ euro trong một bức thư chung hồi đầu tuần.

Bức thư có đoạn: "Do đó, chúng tôi tin rằng tổng nguồn vốn cho Chính sách Gắn kết và Chính sách Nông nghiệp Chung (CAP) bắt buộc phải được bảo tồn trong Khung Tài chính dài hạn (MFF) tiếp theo".

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni và Tổng thống Romania Nicușor Dan đã phối hợp triển khai sáng kiến này và sẽ chủ trì một cuộc họp phi chính thức của các quốc gia nói trên bên lề Hội nghị thượng đỉnh Hội đồng châu Âu tiếp theo sẽ diễn ra vào các ngày 15 và 16/10 tới.

MFF tài trợ cho tất cả mọi chương trình từ trợ cấp cho nông dân đến viện trợ phát triển, và là một trong những cuộc đàm phán khốc liệt nhất tại Brussels.

Trong năm 2025, Ủy ban châu Âu (EC) đã đề xuất gói ngân sách gần 2.000 tỷ euro cho giai đoạn 2028–2034 và chuyển dịch hàng trăm tỷ euro từ lĩnh vực nông nghiệp và chi trả vùng (được gọi là chính sách gắn kết) sang các ưu tiên mới như quốc phòng và năng lực cạnh tranh. 17 nước EU cảnh báo rằng việc tiếp tục cắt giảm ngân sách dành cho nông nghiệp và gắn kết sẽ chỉ làm cho ngân sách của EU yếu đi và có nguy cơ làm suy giảm sự ủng hộ của công chúng đối với các dự án của EU.

Các nước EU đang ráo riết chạy đua với thời gian để đạt được một thỏa thuận chung về ngân sách trước cuối năm nay, trước khi các cuộc bầu cử quốc gia tại Pháp, Ba Lan và Italy có nguy cơ làm chệch hướng toàn bộ quá trình đàm phán. Để tạo ra thêm dư địa tài chính, họ cũng gia tăng lời kêu gọi hoãn trả nợ công thời kỳ hậu COVID-19 dự kiến tiêu tốn 25 tỷ euro mỗi năm và phản đối các khoản giảm trừ ngân sách dành cho các quốc gia giàu có hơn.