Nhiều quốc gia khuyến cáo người dân chuẩn bị 'đồ sinh tồn', Việt Nam lên tiếng

Chiều 5/11, trả lời câu hỏi của phóng viên VTC News liên quan đến việc nhiều quốc gia khuyến cáo người dân chuẩn bị nhu yếu phẩm ứng phó tình huống khẩn cấp, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng thông tin, các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ phối hợp đánh giá nguy cơ và nghiên cứu các biện pháp phù hợp với điều kiện thực tế.

“Nâng cao nhận thức, hướng dẫn người dân chủ động phòng ngừa, ứng phó khi có sự cố xảy ra, đặc biệt không để phát sinh tâm lý hoang mang cho xã hội”, bà Phạm Thu Hằng nói.

Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác quốc tế, thúc đẩy trao đổi thông tin, chia sẻ cảnh báo sớm, phối hợp điều tra, xử lý tội phạm mạng xuyên biên giới và nâng cao năng lực ứng cứu sự cố.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng.

Về thông tin tấn công mạng gây ảnh hưởng đến hệ thống cơ sở hạ tầng tại châu Âu, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, các cơ quan Việt Nam đang theo sát diễn biến liên quan.

Theo Người phát ngôn, các vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống tủ lạnh tại siêu thị ở châu Âu cho thấy nguy cơ an ninh mạng ngày càng mở rộng, không chỉ tác động đến dữ liệu hay hệ thống thông tin, mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, chuỗi cung ứng và đời sống của người dân.

“Việt Nam lên án mạnh mẽ các hành vi tấn công mạng, đe dọa an ninh mạng dưới bất cứ hình thức nào. Chúng tôi cho rằng bảo đảm an ninh mạng đối với các hệ thống thiết yếu như năng lượng, viễn thông, tài chính, y tế, giao thông và cung ứng hàng hóa là yêu cầu đặc biệt quan trọng, cần được chủ động thực hiện từ sớm, từ xa”, Người phát ngôn nói.

Với vai trò là quốc gia đăng cai Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về phòng chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), Việt Nam khẳng định cam kết tích cực và có trách nhiệm trong hợp tác cùng cộng đồng quốc tế phòng, chống tội phạm mạng.

“Nhân dịp này, chúng tôi muốn khẳng định lại quan điểm của Việt Nam: Chuyển mạnh từ ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa, dự báo và sẵn sàng ứng phó; bảo đảm an ninh mạng gắn liền với việc bảo vệ các hoạt động thiết yếu của nền kinh tế và đời sống nhân dân”.

Trước đó, truyền thông quốc tế đưa tin về cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống làm lạnh tại các siêu thị đang lan rộng khắp châu Âu, từ Thụy Điển, Bỉ đến Luxembourg và Ireland, khiến nhiều cửa hàng phải tiêu hủy lượng lớn thực phẩm do nhiệt độ trong tủ lạnh, tủ đông bị thay đổi trái phép. Gần nhất, Cơ quan Máu Quốc gia Pháp (EFS) xác nhận hệ thống làm lạnh tại 3 ngân hàng máu của nước này bị tin tặc tấn công.

Trong khi đó, một số quốc gia từ châu Á đến châu Âu đã và đang khuyến khích người dân chuẩn bị nhu yếu phẩm nhằm ứng phó với các tình huống khẩn cấp như căng thẳng, thiên tai hoặc đe doạ an ninh mạng. Hội đồng An ninh quốc gia Thái Lan họp phương án ứng phó khủng hoảng, sau khi cơ quan phòng chống thiên tai khuyến cáo người dân chuẩn bị “túi sinh tồn 72 giờ”.