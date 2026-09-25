Nhiều quốc gia kêu gọi khôi phục tự do hàng hải tại eo biển Hormuz

Quang cảnh eo biển Hormuz ngày 20/6/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 24/9, khoảng 80 quốc gia cùng Liên minh châu Âu (EU) ra tuyên bố chung lên án các hoạt động của Iran gây gián đoạn vận tải biển tại eo biển Hormuz, đồng thời chỉ trích lực lượng Houthi tại Yemen về những cuộc tấn công ở Biển Đỏ và nhằm vào Saudi Arabia.

Các bên kêu gọi khôi phục đầy đủ và ngay lập tức lưu thông qua eo biển Hormuz, không áp đặt những khoản phí hoặc điều kiện trái pháp luật đối với tàu thuyền.

Theo truyền thông Trung Đông, tuyên bố được đưa ra tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York theo sáng kiến của Bahrain. Các nước tham gia cho rằng những diễn biến tại eo biển Hormuz và khu vực Biển Đỏ đang đe dọa quyền tự do hàng hải, an ninh năng lượng và hoạt động thương mại quốc tế.

Tuyên bố yêu cầu không sử dụng tàu thuyền và thuyền viên làm công cụ gây sức ép trong các cuộc đối đầu, đồng thời bày tỏ quan ngại về nguy cơ đối với tính mạng của những người làm việc trên biển.

Các nước tái khẳng định ủng hộ Nghị quyết 2817 của Hội đồng Bảo an LHQ, được thông qua hồi tháng 3, và kêu gọi thực thi đầy đủ, ngay lập tức nghị quyết này. Nghị quyết lên án những cuộc tấn công của Iran nhằm vào các quốc gia Vùng Vịnh và Jordan, đồng thời yêu cầu Tehran chấm dứt những hành động gây gián đoạn thương mại hàng hải.

Tuyên bố chung cũng đề cập đến tác động kinh tế và nhân đạo của tình trạng gián đoạn các tuyến vận tải biển quan trọng. Dẫn cảnh báo trước đó của Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres, các nước cho rằng những cuộc khủng hoảng này có thể đẩy giá cả tăng cao, gây sức ép đối với nguồn cung lương thực và ảnh hưởng nặng nề hơn đến các nhóm dân cư dễ bị tổn thương.

Ngoại trưởng Bahrain Abdullatif bin Rashid Al Zayani cho rằng giải pháp ngoại giao với Iran vẫn có thể đạt được và luôn là lựa chọn được ưu tiên.

Tuy nhiên, một số thành viên phái đoàn Bahrain và các nhà ngoại giao Vùng Vịnh được cho là đã bày tỏ hoài nghi về triển vọng đàm phán trong bối cảnh căng thẳng hiện nay.

Hiện phía Iran chưa bình luận về tuyên bố nêu trên./.