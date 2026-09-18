Nhiều phương tiện xe khách thường xuyên đậu, đỗ nơi cấm

Nhà xe Tân Lập Thành dừng, đỗ tại khu vực cấm ở điểm trung chuyển thuộc xã Tam Hiệp (tỉnh Đồng Tháp). (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

5 giờ sáng 18/9, chúng tôi có mặt tại khu vực cấm dừng, đỗ này và ghi nhận rất nhiều xe Tân Lập Thành của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tân Lập Thành, địa chỉ phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp dừng, đỗ tại đây để rước khách, thu tiền.

Chiếc xe 63H-049…của nhà xe Tân Lập Thành đậu choán chỗ dưới lòng đường vừa rời đi thì có xe 63F-009…cũng của nhà xe này vào thế chỗ. Việc dừng, đỗ này liên tục và kéo dài từ sáng sớm đến chiều tối.

Xe Tân Lập Thành đậu, đỗ trái phép, gây bức xúc cho người tham gia giao thông. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Bà N, bán quán nước đối diện khu vực nhà xe này cho biết, sáng sớm, lượng khách từ Mỹ Tho và các xã, phường lân cận của tỉnh Đồng Tháp đi Thành phố Hồ Chí Minh để khám bệnh, làm việc và đi học nhiều nên lượng xe của nhà xe Tân Lập Thành hoạt động liên tục, hết chiếc này dừng, đỗ ở đây rời đi thì có chiếc khác vào thế chỗ. Thậm chí, khu vực này nhiều thời điểm có 2 chiếc đậu liên tục dưới lòng đường, thời gian kéo dài để chờ rước khách, thu tiền, chiếm hết phần lối đi của xe mô-tô, gây bức xúc cho nhân dân trong khu vực và người tham gia giao thông.

Ngoài nhà xe Tân Lập Thành dừng, đỗ khu vực cấm thì sáng 18/9, chúng tôi cũng ghi nhận có xe khách mang biển kiểm soát 60F-003… đi từ hướng Đồng Tháp lên Thành phố Hồ Chí Minh cũng dừng, đỗ khu vực này. Xe đậu khoảng 5 phút rồi rời đi.

Các xe Tân Lập Thành đậu trái phép dưới lòng đường, cản trở giao thông nơi khu vực cấm dừng, đỗ. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Đồng Tháp) cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông Đồng Tháp đã xử phạt liên tục các xe khách dừng, đỗ trái phép khu vực này, trong đó nhà xe Tân Lập Thành ngày nào cũng bị xử phạt. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng phạt nguội các xe dừng, đỗ trái phép thông qua các đoạn video.

Trước đó, sáng 16/9, chúng tôi đi xe Tân Lập Thành, biển kiểm soát 66H-059…theo hướng từ phường Đạo Thạnh (tỉnh Đồng Tháp) đến bến cuối của nhà xe tại số 84, đường Hùng Vương, phường An Đông, Thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình đi, tài xế xe tên Nguyễn Thanh L. liên tục hối thúc hành khách ghi rõ họ, tên và năm sinh vào hợp đồng giữa đại diện bên đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng ô-tô và đại diện tổ chức, cá nhân thuê vận tải. Mặc dù, hành khách trên xe không biết người đại diện cho mình là ai nhưng đều phải bắt buộc ghi họ, tên và năm sinh vào hợp đồng này.

Trao đổi vấn đề này, một người tên Vũ, đại diện cho nhà xe Tân Lập Thành cho biết, người đứng trong hợp đồng cho hành khách là bên B. Người này là anh em, họ hàng của người thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tân Lập Thành.

Một xe khách khác cũng đậu, đỗ trái phép tại biển cấm. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Đồng Tháp) cho biết, cảnh sát giao thông địa phương đã và đang tập trung xử lý các hành vi vi phạm như: dừng, đỗ không đúng nơi quy định; kinh doanh, buôn bán lấn chiếm lòng đường, hành lang an toàn đường bộ. Với phương châm "thượng tôn pháp luật", "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.