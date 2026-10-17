Nhiều phương pháp hiện đại, vì sao ung thư gan vẫn khó chữa?

“Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia có tỷ lệ mắc ung thư gan cao trên thế giới. Tình trạng này liên quan đến nhiều yếu tố, từ virus viêm gan, rượu bia đến thói quen sinh hoạt và khả năng phát hiện bệnh sớm”, thông tin được GS.TS Mai Trọng Khoa, nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ bên lề Diễn đàn khoa học và hợp tác quốc tế trong ung thư và y học hạt nhân, ngày 17/10.

Theo GS Khoa, ung thư gan hình thành dưới tác động của nhiều yếu tố, trong đó có virus viêm gan, rượu bia và các tác nhân từ môi trường, thực phẩm. Đặc biệt, nhiễm virus viêm gan B và C mạn tính có thể gây tổn thương gan kéo dài, dẫn đến xơ gan và làm tăng nguy cơ ung thư.

Uống nhiều rượu bia trong thời gian dài cũng làm tăng nguy cơ viêm gan, xơ gan. Ngoài ra, aflatoxin, độc tố có thể xuất hiện trong thực phẩm bị nấm mốc, là yếu tố nguy cơ đáng lưu ý. Những yếu tố này có thể cùng tồn tại, làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh theo thời gian.

Các tổn thương thường gặp ở lá gan.

Ung thư gan hiện có nhiều phương pháp điều trị, từ phẫu thuật cắt gan, can thiệp tại chỗ, nút mạch đến xạ trị, điều trị đích và liệu pháp miễn dịch. Tuy nhiên, không phải người bệnh nào cũng có thể áp dụng tất cả phương pháp, bởi việc lựa chọn phụ thuộc vào giai đoạn ung thư, kích thước và vị trí khối u, chức năng gan cùng thể trạng bệnh nhân.

Nếu phát hiện khi khối u còn khu trú, chức năng gan bảo đảm, người bệnh có thể được cân nhắc phẫu thuật hoặc các phương pháp điều trị phù hợp khác. Ở giai đoạn này, khả năng kiểm soát bệnh thường thuận lợi hơn.

Ngược lại, khi khối u đã lớn, lan rộng hoặc chức năng gan suy giảm nghiêm trọng, cơ hội điều trị triệt căn bị thu hẹp. Bác sĩ phải cân nhắc giữa khả năng kiểm soát khối u và nguy cơ khiến tình trạng gan xấu đi. Vì vậy, dù có thêm nhiều kỹ thuật hiện đại, hiệu quả điều trị vẫn bị giới hạn nếu bệnh được phát hiện quá muộn.

Theo GS Khoa, những tiến bộ trong phẫu thuật, xạ trị, can thiệp và các liệu pháp thuốc đã mở thêm cơ hội cho bệnh nhân ung thư gan, kể cả một số trường hợp bệnh tiến triển. Tuy nhiên, mỗi phương pháp có chỉ định riêng, không thể áp dụng đồng loạt cho mọi bệnh nhân.

Điều quan trọng không chỉ là phát triển phương pháp điều trị mới mà còn phải phát hiện bệnh sớm, đánh giá chính xác tình trạng người bệnh và lựa chọn phác đồ phù hợp.

Người bệnh ung thư xạ trị.

PGS.TS Trần Đình Hà, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh vai trò của việc theo dõi sức khỏe định kỳ ở người mắc viêm gan virus mạn tính, đặc biệt là viêm gan B và C.

Theo chuyên gia, người bệnh cần tuân thủ hướng dẫn điều trị, tái khám đúng lịch và thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh theo chỉ định. Việc theo dõi giúp phát hiện những bất thường ở gan, tạo điều kiện đánh giá và can thiệp kịp thời khi cần thiết.

Ngược lại, nếu bỏ theo dõi hoặc chỉ đi khám khi xuất hiện triệu chứng rõ rệt, người bệnh có thể bỏ lỡ thời điểm phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm. Khi bệnh tiến triển, các lựa chọn điều trị thường hạn chế hơn và tiên lượng cũng kém thuận lợi.

Bên cạnh đó, chủ động phòng ngừa viêm gan virus, kiểm soát bệnh gan mạn tính, hạn chế rượu bia và tránh sử dụng thực phẩm bị nấm mốc là những biện pháp góp phần giảm nguy cơ ung thư gan.

Các chuyên gia khuyến cáo người mắc viêm gan virus mạn tính, xơ gan và những người thuộc nhóm nguy cơ cao cần được bác sĩ hướng dẫn theo dõi định kỳ. Phát hiện sớm không bảo đảm chữa khỏi mọi trường hợp, nhưng có thể giúp mở rộng lựa chọn điều trị và tăng cơ hội kiểm soát bệnh.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Việt Nam có tỷ lệ mắc ung thư gan theo giới tính nam cao thứ 3 thế giới, chỉ đứng sau Mông Cổ và Lào. Tại Việt Nam, ung thư gan đứng đầu trong các loại ung thư phổ biến nhất ở nam giới và thứ 5 ở nữ giới với số mắc năm 2018 là 25.335 ca. Tỷ lệ mắc ở nam giới nước ta là 39/100.000 dân, trong khi nữ giới là 9,5/100.000 dân. Tỷ lệ mắc bệnh là 23,2 trên 100.000 người ở cả hai giới.