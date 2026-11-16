Nhiều phường ở TP.HCM rốt ráo nâng cấp hạ tầng, chống ngập

Ngày 16/11, ông Nguyễn Minh Điền, Chủ tịch UBND phường Tam Bình, cho biết địa phương đang triển khai nhiều dự án nâng cấp đường, hẻm và cải tạo hệ thống thoát nước, nhằm hoàn thiện hạ tầng khu dân cư, hạn chế ngập cục bộ.

Trong đó, 33 tuyến hẻm thuộc 16 khu phố đang được nâng cấp với tổng kinh phí hơn 53,4 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong quý II/2027.

Đường Tô Ngọc Vân đang được cải tạo, nâng cấp.

Theo ông Điền, tổng chiều dài 33 tuyến hẻm khoảng 3.975m, được chia thành ba công trình. Cụ thể, công trình thứ nhất gồm 12 hẻm dài hơn 1.231m, vốn gần 19,95 tỷ đồng; công trình thứ hai có 11 hẻm dài hơn 1.655m, vốn gần 17,98 tỷ đồng; công trình còn lại gồm 10 hẻm dài hơn 1.088m, kinh phí hơn 15,54 tỷ đồng. Nguồn vốn từ ngân sách địa phương, trong đó có ngân sách TP.HCM bổ sung có mục tiêu.

Các dự án không chỉ nâng cấp mặt đường mà còn đầu tư hệ thống thoát nước với cống đường kính 400-600mm, hố ga và đấu nối vào hệ thống cống chính. Việc kết hợp cải tạo mặt đường và hệ thống thoát nước nhằm hạn chế tình trạng đọng nước, cải thiện khả năng thoát nước sau mưa, đồng thời tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân.

Do có nhiều khu dân cư ven kênh rạch, địa hình thấp, Tam Bình thường chịu ảnh hưởng của mưa lớn và triều cường. Một số khu vực như đường Bình Chiểu, ven rạch Cầu Quay, rạch Nước Trong, rạch Lùng, rạch Ông Bông và Gò Dưa từng xảy ra ngập cục bộ. Ngoài đầu tư công trình, phường còn thường xuyên nạo vét cửa thu, hố ga, cống thoát nước, khơi thông mương rạch, kiểm tra van ngăn triều và bố trí máy bơm dã chiến tại các điểm cần thiết.

Phường cũng sử dụng trang thông tin "Tam Bình kết nối" để tiếp nhận phản ánh về điểm ngập, sự cố hạ tầng kèm hình ảnh, video và vị trí cụ thể. Nhân sự được bố trí trực 24/24h để tiếp nhận, xác minh và xử lý thông tin, kịp thời khắc phục các vấn đề phát sinh.

Tuyến hẻm trên đường Cây Keo thường xuyên ngập nặng khi mưa lớn đang được nâng cấp hệ thống thoát nước.

Ngoài 33 tuyến hẻm đang thi công, Tam Bình dự kiến đầu tư thêm ba dự án nâng cấp hẻm từ đầu năm 2027, tổng chiều dài khoảng 5,6km, kinh phí gần 76 tỷ đồng.

Theo ghi nhận của PV, tại đường Tô Ngọc Vân và khu vực hẻm đường Cây Keo, nhà thầu đang huy động công nhân, máy móc thi công các hạng mục nâng cấp hạ tầng. Công nhân khẩn trương cải tạo mặt đường, lắp đặt hệ thống thoát nước nhằm đẩy nhanh tiến độ công trình.

Tại phường Cát Lái, 35 tuyến đường, hẻm thuộc 8 khu phố cũng được đưa vào kế hoạch nâng cấp, với tổng kinh phí khoảng 51 tỷ đồng. Các khu phố triển khai gồm 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11 và 24.

Theo ông Đàm Lê Minh Thông, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Cát Lái, địa phương tập trung cải tạo những tuyến đường, hẻm xuống cấp, thiếu hệ thống thoát nước hoặc chưa đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Các công trình hướng đến cải thiện mặt đường và hạ tầng kỹ thuật trong khu dân cư.

Tại phường Phú Nhuận, tổng kinh phí dành cho các dự án cải tạo, nâng cấp hẻm và đường song hành tuyến đường sắt là 62 tỷ đồng.

Trong khi đó, phường Long Bình đã khởi công 4 dự án nâng cấp đường, cải tạo hệ thống thoát nước, nạo vét rạch và gia cố bờ bao vào ngày 14/11, với tổng vốn hơn 54 tỷ đồng.

Phường Long Bình khởi công nhiều dự án nâng cấp đường, cải tạo hệ thống thoát nước, nạo vét rạch.

Tại phường Đông Hòa, địa phương đang rà soát, đề xuất nâng cấp 30 tuyến đường tổ, đường hẻm tại 7 khu phố. Qua khảo sát ban đầu, 25 tuyến gồm 6 đường tổ và 19 hẻm đủ điều kiện xem xét đầu tư; sau đó, các khu phố đề xuất bổ sung thêm 5 tuyến.

Phương án dự kiến là nâng cấp mặt đường bằng bê tông nhựa, kết hợp xây dựng hệ thống thoát nước và chiếu sáng.

Các dự án tập trung vào những tuyến đường, hẻm xuống cấp, khu vực thiếu hệ thống thoát nước hoặc thường xảy ra ngập cục bộ. Việc kết hợp nâng cấp mặt đường với đầu tư cống thoát nước được kỳ vọng cải thiện giao thông, khắc phục bất cập hạ tầng và nâng chất lượng sống tại các khu dân cư.