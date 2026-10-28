Nhiều phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số được hưởng lợi từ dự án lúa gạo bền vững ở ĐBSCL

Ngày 28.10, Tổ chức Oxfam tại Việt Nam phối hợp với UBND TP. Cần Thơ và các đơn vị liên quan tổ chức lễ khởi động dự án Phát triển chuỗi giá trị lúa gạo bền vững, phát thải thấp, thích ứng với biến đổi khí hậu ở vùng ĐBSCL (GORICE).

Quang cảnh buổi lễ khởi động dự án ngày 28.10

Dự án GORICE do Bộ Các Vấn đề Toàn cầu của Chính phủ Canada tài trợ, thông qua Tổ chức Oxfam triển khai tại 3 địa phương là Cần Thơ, An Giang và Vĩnh Long, trong giai đoạn 2025-2030.

Theo đó, dự án GORICE hướng tới cải thiện phúc lợi kinh tế, xã hội và môi trường cho nông dân trồng lúa, đặc biệt là phụ nữ và người dân tộc thiểu số vùng ĐBSCL, thông qua các thực hành sản xuất lúa gạo bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát thải thấp.

Dự án tập trung vào sản xuất lúa gạo thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu; thúc đẩy các phương thức canh tác lúa bền vững, phát thải thấp, giúp nâng cao năng suất và khả năng tiếp cận các sáng kiến carbon.

Bên cạnh đó, dự án còn mở rộng khả năng tiếp cận tài chính xanh, thị trường carbon và các cơ hội kinh doanh bền vững cho người sản xuất lúa gạo, đặc biệt chú trọng đến phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngoài ra, dự án hướng tới tăng cường hợp tác đa bên, xây dựng các chính sách thuận lợi, hỗ trợ nông dân trong quá trình chuyển đổi bền vững của ngành lúa gạo.

Các đại biểu tham dự buổi lễ khởi động dự án

Phó Giám đốc Oxfam tại Việt Nam Phạm Quang Tú cho biết, dự án sẽ tập trung đào tạo kỹ thuật canh tác phát thải thấp, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, phát triển thị trường gạo phát thải thấp và thay đổi hành vi tiêu dùng. Song song đó, dự án sẽ tăng cường vị thế của phụ nữ, thanh niên và người dân tộc thiểu số...

Dự án phấn đấu đến năm 2030 có khoảng 48.200 người hưởng lợi trực tiếp, trong đó 50% là phụ nữ; giảm khoảng 748.000 tấn phát thải carbon; có 180.000ha gieo trồng áp dụng thực hành canh tác chất lượng cao, phát thải thấp; và khoảng 100.000 người tiêu dùng được hưởng lợi…

Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Chí Hùng phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Chí Hùng cho rằng vùng ĐBSCL đang đối mặt với nhiều thách thức từ biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, xâm nhập mặn và suy giảm tài nguyên.

Bên cạnh đó, chi phí đầu vào gia tăng cùng các yêu cầu của thị trường ngày càng cao về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn môi trường và giảm phát thải. Vì vậy, chuyển đổi sản xuất theo hướng xanh, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao giá trị cho người trồng lúa là yêu cầu cấp thiết.

Nông dân TP. Cần Thơ áp dụng mô hình canh tác lúa thông minh, giảm phát thải

Dự án GORICE sẽ góp phần thúc đẩy các phương thức canh tác thông minh; xây dựng mô hình trình diễn, cải thiện quản lý nước và rơm rạ, giảm phát thải, phát triển kinh tế tuần hoàn.

Đồng thời, dự án sẽ tăng cường kết nối thị trường, nâng cao vai trò của phụ nữ và tạo điều kiện để các nhóm dễ bị tổn thương tham gia, hưởng lợi từ chuỗi giá trị lúa gạo.

Theo ông Trần Chí Hùng, dự kiến Cần Thơ triển khai dự án tại 7 xã: Hồ Đắc Kiện, Thuận Hòa, Đại Ngãi, Tân Thạnh, Gia Hòa, Nhu Gia và Thạnh Phú, với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại khoảng 15 tỉ đồng.

Dự án ưu tiên tạo cơ hội tham gia, hưởng thụ dành cho phụ nữ nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số

Để dự án phát huy hiệu quả, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang Trần Thanh Hiệp đề xuất ưu tiên hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị sản xuất cho các hợp tác xã và nông dân.

Đồng thời, cần chú trọng áp dụng quy trình canh tác tiên tiến, thực hiện ghi chép nhật ký điện tử; quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc bằng hình thức số hóa. Cần tạo cơ hội tham gia, hưởnglợi từ dự án cho phụ nữ nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số...