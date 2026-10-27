Nhiều phụ nữ Nhật Bản chọn lựa chọn 'ly hôn tuổi xế chiều'

Nhật Bản gia tăng tỷ lệ "ly hôn bạc"

"Ly hôn bạc" sau hàng chục năm chung sống

Xu hướng "ly hôn bạc" ngày càng gia tăng tại Nhật Bản. Mặc dù tổng số vụ ly hôn trên cả nước ghi nhận tín hiệu giảm kể từ khi đạt đỉnh vào đầu những năm 2000 nhưng số vụ ly hôn ở những cặp vợ chồng đã kết hôn từ 20 năm trở lên, hay còn gọi là “ly hôn bạc”, vẫn tiếp tục tăng.

Số liệu do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản công bố vào tháng 9 cho thấy tỷ lệ các vụ ly hôn ở tuổi xế chiều đã đạt mức kỷ lục 24,2% vào năm 2025, tăng 0,4 điểm phần trăm so với năm trước đó.

Tổng số vụ ly hôn trong năm 2025 cũng giảm xuống còn 179.073 vụ, ít hơn 6.831 vụ so với con số 185.904 vụ của năm 2024.

Một số thay đổi đã khiến phụ nữ lớn tuổi phải nhìn nhận lại những cuộc hôn nhân không hạnh phúc hoặc thiếu sự gắn kết khi bước vào giai đoạn sau của cuộc đời.

Tình trạng này càng trở nên rõ rệt khi ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia lực lượng lao động và có thu nhập riêng, qua đó đạt được mức độ tự chủ về tài chính mà các thế hệ phụ nữ trước đây không có được.

Một bước ngoặt quan trọng là cuộc cải cách hệ thống lương hưu của Nhật Bản vào năm 2007. Cải cách này cho phép người đã ly hôn được hưởng tối đa 50% phần đóng góp vào chế độ bảo hiểm hưu trí dành cho người lao động mà người bạn đời của họ đã tích lũy trong thời kỳ hôn nhân.

Đối với những phụ nữ có thu nhập dưới 1,3 triệu yên (8.217 USD) mỗi năm, điều này có ý nghĩa rất lớn. Chính sách này tạo ra một mạng lưới an sinh tài chính khi về hưu mà trước đây chưa từng có.

Kết hôn nhưng sống xa nhau

Văn hóa doanh nghiệp khắc nghiệt của Nhật Bản cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành những rạn nứt hôn nhân từ rất lâu trước khi các giấy tờ ly hôn được nộp.

Theo tập quán phổ biến có tên gọi tanshin funin (điều chuyển công tác một mình), các công ty có thể điều động nhân viên nam đã kết hôn đến làm việc tại các chi nhánh ở những địa phương xa hoặc ở nước ngoài trong nhiều năm liền. Người vợ thường ở lại nhà để con cái không phải chuyển trường.

Những tình huống như vậy có thể kéo dài hàng chục năm ở Nhật Bản. Xa nhau quá lâu, khi người chồng đến tuổi nghỉ hưu thì cuộc sống vợ chồng chẳng còn điểm chung nào nữa.

Ngoài những chi phí về pháp lý và tài chính, việc ly hôn khi bước vào độ tuổi xế chiều có thể kéo theo những gánh nặng tâm lý đặc thù.

Các chuyên gia tâm lý ở Nhật Bản cho rằng nhiều cặp vợ chồng lớn tuổi đang chật vật thích nghi với cuộc sống khi con cái rời khỏi nhà.

Ly hôn ở tuổi xế chiều đã trở thành vấn đề đáng kể, ngay cả khi người ta thường cho rằng không ai muốn sống cô đơn. Con người vốn có nhu cầu gắn kết với nhau, và nhiều người trong chúng ta không thể thích nghi tốt với sự cô lập. Thế nhưng, vẫn có những người muốn kết thúc cuộc hôn nhân ở tuổi xế chiều.