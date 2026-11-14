Nhiều phụ nữ 'mang tiếng' giả vờ vì cơn đau ẩn hình đầy ám ảnh

Cuộc sống bị đảo lộn vì cơn đau dai dẳng

Mỗi ngày, Bệnh viện Bình Dân (TPHCM) tiếp nhận 10-12 trường hợp mắc hội chứng đau bàng quang mạn tính, chiếm 6% tổng số ca khám niệu nữ và chủ yếu rơi vào nhóm phụ nữ trẻ dưới 40 tuổi. TS.BS Trang Võ Anh Vinh, Trưởng Khoa Niệu nữ - Niệu chức năng cho biết, đây là cơn đau ẩn hình vì các kết quả xét nghiệm, cận lâm sàng đều bình thường khiến người bệnh dễ bị hiểu lầm là giả vờ.

Thực chất, đây là Hội chứng đau vùng chậu chưa rõ nguyên nhân, chỉ được xác định sau khi loại trừ các bệnh lý thực thể như lạc nội mạc tử cung, chấn thương hay nhiễm trùng... Người bệnh luôn đau tức vùng dưới rốn, trên xương mu khi mắc tiểu và chỉ dịu đi đôi chút sau khi đi vệ sinh. Vì cố đi tiểu liên tục để giảm đau, họ dễ bị vi khuẩn xâm nhập gây nhiễm trùng đường tiết niệu, khiến bệnh chồng bệnh và dễ bị chẩn đoán nhầm.

Ngày 10/11, chị P.T.T.D., 35 tuổi, nhân viên văn phòng ngụ tại phường Xuân Hòa đã tìm đến Bệnh viện Bình Dân trong tình trạng mệt mỏi tột độ.

Khoảng 6 tháng trước, chị D. bắt đầu xuất hiện những cơn đau gắt vùng bàng quang kéo dài triền miên. Khi ngồi làm việc, chị luôn cảm giác dấm dứt không yên, phải ra vào nhà vệ sinh liên tục dù tiểu ít, chỉ mong tìm lại chút cảm giác nhẹ nhõm tạm thời.

Hậu quả là hiệu suất công việc của chị giảm sút nghiêm trọng, thường xuyên mắc sai sót, ban đêm mất ngủ dẫn đến tâm lý cáu gắt và né tránh chuyện vợ chồng khiến hạnh phúc gia đình đứng bên bờ vực rạn nứt. Trước đó, chị D. đã đi khám nhiều nơi và uống đủ loại kháng sinh nhưng tình trạng không hề thuyên giảm.

Chị V. đang được TS.BS Trang Võ Anh Vinh hướng dẫn viết nhật ký cơn đau để biết cách lắng nghe cơ thể. Ảnh: Thanh Huyền

Một trường hợp khác là chị N.K.V., 39 tuổi, làm nghề giáo viên và sinh sống tại tỉnh An Giang. Suốt một năm ròng rã, chị V. âm thầm chịu đựng những cơn đau tức bàng quang trước khi tìm đến Bệnh viện Bình Dân để thăm khám.

Tại địa phương, chị từng gõ cửa nhiều cơ sở y tế và đều nhận được chẩn đoán nhiễm trùng đường tiểu, nhưng điều trị mãi mà cơn đau vẫn dai dẳng không dứt. Sự dày vò về mặt thể xác khiến giấc ngủ của nữ giáo viên bị tước đoạt, buộc phải tìm đến thuốc ngủ mới có thể chợp mắt mỗi đêm.

Hành trình điều trị đòi hỏi sự kiên trì và thấu hiểu

Để điều trị hiệu quả hội chứng này, bác sĩ Vinh nhấn mạnh, người thăm khám cần dành thời gian lắng nghe để bóc tách hết các nguyên nhân thực thể cũng như thói quen sinh hoạt của người bệnh.

Bệnh nhân sẽ được hướng dẫn viết nhật ký cơn đau một cách chi tiết ra giấy, ghi lại rõ khung giờ đau, những món ăn hay hoạt động khiến cơn đau tăng lên hoặc thuyên giảm để học cách lắng nghe cơ thể mình.

Song song đó, bác sĩ sẽ chỉ dẫn người bệnh cách thả lỏng cơ thể khi đi tiểu thay vì gồng đối kháng, kết hợp với các bài tập thư giãn sàn chậu chuyên biệt.

Khi cần thiết, phác đồ sẽ bổ sung thuốc đường uống hoặc thuốc bơm trực tiếp vào bàng quang nhằm giảm đau và phục hồi sức khỏe lớp niêm mạc.

Bên cạnh các biện pháp y khoa, sự nâng đỡ về mặt tâm lý đóng vai trò then chốt giúp phụ nữ an tâm và vững tin hơn trên chặng đường chữa bệnh vốn rất gian nan.

Bác sĩ Vinh chia sẻ, quá trình điều trị cơn đau ẩn hình này là một cuộc chiến lâu dài, có trường hợp phải mất cả năm mới có thể khỏi hoàn toàn. Nếu người bệnh thiếu kiên nhẫn và liên tục thay đổi nơi khám chữa, quá trình theo dõi sẽ bị đứt gãy, buộc các bác sĩ mới phải đánh giá lại từ đầu và kéo dài thêm thời gian chịu đựng của chính họ.