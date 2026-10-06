Nhiều phụ nữ hiện đại chọn 'chỉ yêu thôi, đừng cưới!'

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"Em không muốn kết hôn"

Hơn 3 năm bên nhau, mối tình giữa Hữu Tuấn (30 tuổi) và Thu Hà (28 tuổi) trôi qua êm đềm, trọn vẹn. Công việc đôi bên đều đã vững vàng, Tuấn lặng lẽ gom góp một khoản tiết kiệm, tính sang năm cưới rồi cùng vay mượn mua căn chung cư nhỏ. Với anh, khi tình yêu đã đủ chín và chặng đường đồng hành đã đủ dài, hôn nhân là một nấc thang hoàn toàn tự nhiên.

Nhưng buổi tối hôm ấy, đáp lại mở lời hào hứng của anh: "Hay sang năm mình cưới nhé!", Hà chỉ nhìn anh rồi thản nhiên đáp: "Em không muốn lấy chồng".

Thoạt đầu, Tuấn tưởng cô nói đùa hoặc e ngại áp lực tài chính. Nhưng khi ngồi lại trò chuyện sâu hơn, anh mới thấu hiểu cô đã nghiền ngẫm quyết định này từ rất lâu. Hà vẫn yêu anh, mối quan hệ chưa từng xuất hiện vết rạn hay người thứ ba. Chỉ là càng trưởng thành, cô càng nhận ra hôn nhân chẳng còn mấy hấp dẫn.

Hà nhìn thẳng vào mắt Tuấn, chậm rãi trải lòng bằng những quan sát rất thực tế: "Nếu là đàn ông, em cũng muốn lấy vợ. Tự nhiên trong nhà có thêm người gánh vác tiền sinh hoạt, đi làm về có cơm nóng canh ngọt, nhà cửa tinh tươm. Bố mẹ ốm đau có người chạy ra chạy vào lo liệu. Còn phụ nữ, muốn có con thì phải chấp nhận mang thai, xuống sức và gác lại sự nghiệp. Rồi những đêm con quấy, những ngày con ốm, chuyện đưa đón học hành… dù người chồng có sẵn lòng chia sẻ, gánh nặng tâm trí chính vẫn đè nặng lên vai người mẹ. Mới tính sơ sơ vài điều, em đã thấy mình tự khoác lên người vô số trách nhiệm không tên".

Nghe đến đó, Tuấn hơi tự ái. Anh vội phân trần rằng mình biết nấu ăn, biết quán xuyến việc nhà và chắc chắn sẽ gánh vác việc nuôi dạy con cái. Nhưng Hà chỉ nhẹ nhàng hỏi lại: "Nếu cưới nhau, anh có muốn em sinh con không? Có muốn em về quê anh những dịp lễ Tết, lo toàn vẹn cho bố mẹ anh không?". Tuấn gật đầu. Cô mỉm cười xót xa: "Đấy, anh thấy chưa?".

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Với Hà, mối tình hiện tại vẫn đang rất đẹp. Cuối tuần gặp gỡ, hò hẹn, mệt mỏi thì ai về nhà nấy nghỉ ngơi. Tài chính độc lập, trách nhiệm phụng dưỡng bố mẹ ai nấy tự gánh vác. Cô bảo mình không sợ lấy nhầm người, cô chỉ sợ bước vào hôn nhân rồi, cuộc sống vốn đang bình yên của mình tự nhiên trở nên vất vả và chật chội hơn.

"Đến lúc nào còn yêu thì cứ yêu, sao cứ yêu là nhất định phải cưới?" - câu hỏi thản nhiên của Hà cứ xoáy sâu, khiến Tuấn phải trăn trở mãi.

Khác biệt về định nghĩa hạnh phúc

Cùng chung nỗi trăn trở ấy là câu chuyện của Tuấn Đức (35 tuổi) và Hà Mai (31 tuổi). 5 năm bên nhau là khoảng thời gian đủ dài để họ thấu hiểu từng thói quen, sở thích nhỏ nhặt nhất của đối phương.

Đức là người đàn ông của gia đình truyền thống. Ở tuổi 35, anh khao khát một mái ấm đúng nghĩa với căn bếp đỏ lửa mỗi chiều và tiếng trẻ thơ nô đùa. Nhưng Mai thì khác. Cô có một tâm hồn tự do, thích trải nghiệm và luôn muốn sống trọn vẹn cho chính mình.

Mỗi lần Đức chạm đến chủ đề cưới xin, ánh mắt Mai lại thoáng nét lo âu rồi lảng tránh. Cô sợ sự ràng buộc của những danh xưng: Làm dâu, làm vợ, làm mẹ. Cô trải lòng với anh: "Em vẫn còn trẻ, còn muốn đi đây đi đó, muốn sống cho bản thân mà không phải quanh quẩn bỉm sữa hay bếp núc".

Họ vẫn yêu nhau sâu sắc, sự quan tâm vẫn đong đầy. Nhưng giữa họ dần xuất hiện một khoảng trống không thể khỏa lấp. Một bên là sự tự do rực rỡ mà Mai tôn thờ, một bên là mái ấm gia đình mà Đức hằng mơ ước. Khoảng cách ấy không phải là địa lý, mà là định nghĩa về hạnh phúc.

Mai thẳng thắn bảo, nếu Đức cần một người vợ, một đứa con và một gia đình truyền thống, cô sẵn sàng chia tay để anh tìm người phù hợp hơn, chứ cô nhất quyết không cưới chỉ vì hai đứa đã yêu nhau lâu năm. Cả hai đang bối rối, dừng lại thì không đành, mà đi tiếp thì lệch pha về định hướng.

Sự lựa chọn của những người phụ nữ như Hà hay Mai không từ bỏ tình yêu. Nó là cách nhìn thực tế hơn về cuộc sống. Khi đã tự chủ được tài chính và cuộc đời mình, phụ nữ không còn xem hôn nhân là tấm bảo hiểm bắt buộc. Họ chọn "chỉ yêu không cưới" để giữ cho tình cảm sự thong dong, tránh xa những áp lực và gánh nặng không tên.

Hôn nhân hay sống tự do, suy cho cùng đều có giá trị riêng và nằm ở sự lựa chọn cá nhân của mỗi người. Điều quan trọng nhất của một mối tình không nằm ở tấm thiệp hồng hay tờ giấy cam kết, mà là sự đồng điệu và biết tôn trọng định nghĩa hạnh phúc của nhau.