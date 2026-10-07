Nhiều phụ huynh đã đồng thuận đưa con đến Trường Tiểu học Quỳnh Tam, Nghệ An

Phân hiệu Trường Tiểu học Quỳnh Tam.

Nhiều phụ huynh đã đồng thuận cho con đến trường học sau nhiều ngày phản đối.

Theo đó, thực hiện chủ trương sáp nhập trường, điểm lẻ ở thôn Tiến Sơn (xã Quỳnh Tam) đã xuống cấp, cơ sở vật chất không còn đảm bảo việc dạy và học nên chuyển về điểm chính mới xây dựng Trường Tiểu học Quỳnh Tam. Tuy nhiên, việc sáp nhập nhận ngay sự phản đối của các bậc phụ huynh ở thôn Tiến Sơn, ngăn không cho con đến trường ở điểm chính.

Điểm trường lẻ Tiến Sơn có 5 phòng học, 1 khu vệ sinh, 1 sân chơi bãi tập không đáp tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu theo quy định tại Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2026 của Bộ Giáo dục và đào tạo về ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã tổ chức đối thoại nhiều lần, trong đó có nội dung nêu rõ: Về thực trạng cơ sở vật chất điểm lẻ Tiến Sơn, công trình nhà cấp 4 đưa vào sử dụng từ tháng 10/1998 (28 năm), 3/5 phòng học có nguy cơ cao mất an toàn, không có phòng chức năng. Việc sửa chữa một số hạng mục năm 2021 (thay mái, ngói) không khắc phục được kết cấu chịu lực và niên hạn công trình.

Cơ sở vật chất ở điểm lẻ Tiến Sơn không còn đảm bảo cho việc dạy và học.

Phụ huynh đến điểm lẻ Tiến Sơn.

Nhà trường đã hợp đồng bố trí 3 xe đưa đón, tổ chức ký hợp đồng với đơn vị vận chuyển đảm bảo đưa đón học sinh an toàn và tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về giao thông đối với các học sinh ở xa trường học.

Đồng thời, bố trí cử 2 giáo viên/xe, tham gia cùng nhà xe để kiểm soát học sinh, đảm bảo an toàn cho học sinh trong quá trình di chuyển.

Nhà trường cam kết duy trì thời gian lâu dài, đáp ứng nhu cầu đưa đón học sinh của phụ huynh cho đến khi phụ huynh không có nhu cầu xe đưa đón nữa mới dừng.

Học sinh đến trường có suất ăn bán trú.

Suất cơm bán trú cho học sinh ở lại trường.

Theo chính quyền địa phương, phân hiệu Trường Tiểu học Quỳnh Tam đã được đầu tư hơn 44 tỷ đồng từ năm 2022. Hiện nay có 32 phòng học, phòng chức năng, nhà ăn bán trú, nhà học đa năng… đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, phòng học, trang thiết bị hiện đại phục vụ cho nhu cầu học tập của học sinh. Ngôi trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Đông đảo học sinh đến trường học trong giờ ăn bán trú.

Ngoài ra, xã Quỳnh Tam (mới) đã hỗ trợ thêm 370 triệu đồng để mua sắm cơ sở vật chất bán trú và xây dựng khác phục vụ dạy, học tốt hơn. Bên cạnh đó, xã Quỳnh Tam đã khởi công dự án xây dựng nhà hiệu bộ, phòng đa chức năng, nhà học đa năng và công trình phụ trợ trị giá 20 tỷ đồng.

Điểm lẻ học sinh tiểu học ở thôn Tiến Sơn, xã Quỳnh Tam không còn đủ điều kiện cho việc dạy và học.

Về phương án vị trí đất Trường Tiểu học Tiến Sơn, sau khi xóa bỏ điểm trường, Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Tam sẽ quy hoạch làm địa điểm vui chơi công cộng cho thôn Tiến Sơn.