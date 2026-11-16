Nhiều phim trăm tỷ chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Hà Nội

"Thỏ ơi!!" là một trong các phim "trăm tỷ" góp mặt tại HANIFF VIII.

Trong khuôn khổ Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (HANIFF VIII), diễn ra từ ngày 28/11 đến 2/12, Chương trình Phim Việt Nam đương đại giới thiệu 30 tác phẩm, gồm 18 phim dài và 12 phim ngắn.

Bên cạnh những bộ phim ăn khách từng tạo sức hút tại phòng vé, như: “Thỏ Ơi!!”, “Tử chiến trên không”, “Mang mẹ đi bỏ”… chương trình còn có nhiều tác phẩm thuộc các thể loại, đề tài đa dạng như “Con kể ba nghe” của đạo diễn Đỗ Quốc Trung, “Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại” của Lương Đình Dũng, “Trường hè, 2001” của Dužan Duong và “Nhà mình đi thôi” của Trần Đình Hiền.

Cảnh trong phim "Đồi hành xác".

Ở thể loại phim ngắn, khán giả có thể thưởng thức 12 tác phẩm, trong đó có “Đàn cá gỗ”, “Tạm biệt chim cu”, “Chú bé loắt choắt”, “Giáo sư Hoàng Xuân Sính” và “Giấy Dó cuộc hành trình trở về”.

Không chỉ giới thiệu các tác phẩm trong chương trình Phim Việt Nam đương đại, điện ảnh Việt còn có sự hiện diện đáng kể tại các hạng mục tranh giải. Phim “Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh” đại diện Việt Nam tranh giải Phim dài cùng 11 tác phẩm quốc tế.

Đặc biệt, Việt Nam có 14 phim trong tổng số 25 tác phẩm được lựa chọn vào hạng mục Phim ngắn dự thi, với những cái tên như “Khuất sau khung cửa”, “Ấn ức trong một cánh đồng”, “Cựu binh phố cổ”, “Mộng uyên ương”, “Những viên bi sắc màu”...

Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII diễn ra từ ngày 28/11 đến 2/12.

Trong khuôn khổ Liên hoan phim, Cục Điện ảnh chỉ đạo triển khai chương trình ươm mầm tài năng “HANIFF Rising Stars Campus – Ngôi sao điện ảnh tương lai”. Chương trình tuyển chọn 30 ứng viên có tiềm năng diễn xuất, tạo cơ hội đào tạo chuyên sâu, gặp gỡ chuyên gia quốc tế, đạo diễn, nhà sản xuất và trải nghiệm môi trường sản xuất phim thực tế.

Đáng chú ý, hoạt động tuyển chọn được kết nối với nhu cầu diễn viên của 4 dự án điện ảnh gồm “Tuyên ngôn độc lập”, “Con đường tôi đã chọn”, “Thiên Mạc hùng ca” và một dự án hợp tác sản xuất với Hàn Quốc. Năm ứng viên xuất sắc nhất dự kiến nhận học bổng.

HANIFF VIII với định hướng “Điện ảnh – Kết nối – Phát triển”, quy tụ 125 tác phẩm đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra tối 28/11, lễ bế mạc và trao giải tổ chức tối 2/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hà Nội.