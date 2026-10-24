Nhiều phim hay phục vụ nhân dân

Công nhân lao động tại phường Biên Hòa xem chiếu phim lưu động do Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Đồng Nai tổ chức.

Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Đồng Nai tổ chức các chương trình chiếu phim lưu động thông qua 7 đội chiếu phim phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số, người dân vùng biên giới và công nhân tại các khu công nghiệp, học sinh, sinh viên. Các phim được công chiếu gồm phim truyện: Ký ức Nam Xuân, Mưa đỏ; phim tài liệu: Cuộc chiến trên đường phố, Trường lưu một miền di sản, Người viết Quốc ca, Tiếng chim xa; phim hoạt hình: Ảo ảnh, Sắc màu của núi.

Đáng chú ý, từ ngày 21 đến 25-10, Đội chiếu phim lưu động số 6 phối hợp với Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Bình Long tổ chức chiếu phim tại các khu phố: Hưng Chiến, Bình Tây, Đông Phất và Bình An. Các suất chiếu bắt đầu lúc 19h, kết hợp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân.

Tại các rạp chiếu phim trên địa bàn thành phố như: Lotte Cinema, CGV Co.opmart Biên Hòa, CGV Go! Đồng Nai, Beta Cineplex Biên Hòa, BHD Star Long Khánh, Đồng Xoài Cinema tiếp tục giới thiệu nhiều tác phẩm phục vụ khán giả dịp cuối tuần. Các phim được công chiếu gồm: Shaun the Sheep: Quái lạ ghé nhà, Cá voi nuốt chửng, Chuyện công chúa Kaguya, Bí mật bị chôn vùi và Người mẹ khác.

Với sự đa dạng về thể loại và hình thức phục vụ, hoạt động chiếu phim không chỉ đáp ứng nhu cầu giải trí của người dân mà còn góp phần đưa các tác phẩm điện ảnh đến gần hơn với cộng đồng, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.